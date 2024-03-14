新莊運動中心更衣室有監視器！姊妹游泳選手全裸被拍 家長提告
新北市新莊國民運動中心今年初舉行全國游泳錦標賽，有一位未成年女性選手母親控訴，運動中心在女性更衣室的置物櫃前設置監視器，且未加註警告標語，多名未成年女性選手都被錄到赤身裸體，母親見狀立即向館方反映，不過館方拒絕刪除影片，媽媽立即前往警局提告妨害秘密及兒少性剝削等罪，並向議員陳情。對此，體育局回應，該區域為公共置物空間，因為民眾物品被偷報案，所以設有錄影器，運動中心已加註警語提醒。
記者孫唯容／綜合報導
今年1月26日中華游泳協會在新莊國民運動中心，舉辦為期3天的全國游泳錦標賽，議員彭佳芸表示，根據選手母親轉述，新北市2名未成年姊妹在媽媽的陪同下參加比賽，兩人進入女更衣室後在置物櫃前更換泳衣，正當兩人脫光衣物要換泳衣時，發現置物櫃上有一支攝影機正對著她們。
兩個女兒驚覺自己更衣過程可能已被錄下向母親求助，後續母親報案處理，調閱監視器畫面發現有許多未成年選手都受害，家長要求刪除畫面，豈料運動中心不願刪除，僅在一旁張貼警語。
彭佳芸指出，監視畫面監看螢幕設備放置於櫃檯處，管理人員隨時可任意觀看，讓人更加憤怒，館方還表示每個運動中心皆如此，管理單位已涉嫌觸犯刑法新修訂的「妨礙性隱私及不實影像罪」，家長已經委任律師提告。
彭佳芸也呼籲，體育局應立刻清查、撤除轄內16座國民運動中心及2座水上運動中心男女更衣室內監視器，就算加註警語也不應設置，如有需求則應改設置於更衣室外公共區域，也應重新檢視民間健身房及游泳池性別管制區域是否安裝監視器。
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