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與柯文哲吃牛肉麵討論這些事！蔡英文再盼與朱立倫會面交流

▲蔡英文今天中午與柯文哲會面。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今天中午與柯文哲會面。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（14）日中午在總統府內與台灣民眾黨柯文哲主席進行會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。

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蔡英文與柯文哲中午在總統府會談，雙方由總統府副秘書長張惇涵，及台灣民眾黨秘書長周榆修陪同，歷時約兩小時，除進行會談外，亦在總統府內邊享用牛肉麵邊對談，過程氣氛融洽。

在「勞保年金改革」議題上，蔡英文表達，雖上任之初啟動年金改革，但後來因三年疫情的影響，未完成勞保年金改革的最後一哩路；然而，勞保年金改革刻不容緩，而柯文哲也提過相關的政策主張，因此，兩人的共識皆認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革議題，落實世代正義，而包括勞保財務等相關資料，蔡英文也會請行政團隊適切提供作為在野黨參考。

就「提升國防預算」層面，蔡英文強調，民主國家難免政黨競爭，但守護國家安全絕對是朝野最大的共識，也是要竭盡所能努力的目標。蔡英文也表達，柯文哲主張國防預算佔比逐年提升至GDP的3%，這也是她執政以來持續努力的目標，因此，雙方也就此目標有所共識。

蔡英文並希望，未來台灣民眾黨能夠在理性監督之際，大力支持未來政府的國防預算，守護國家安全，並維持台海及區域和平穩定。

就近期社會矚目的社會安全網議題，蔡英文與柯文哲都為不幸逝去的生命表達痛心，也認為地方與中央雖有各自權責範圍，而中央與地方也必須共同檢討面對，包含出養制度的審定、委託機構的選擇，以及督導還有訪視的密度等各面向，都有強化社會安全網應持續努力之處，以避免憾事發生。

最後，蔡英文也向柯文哲表達，面對複雜多變的挑戰，國家最需要的是團結一致，她希望未來能夠持續建立「政黨溝通平台」，在重大國政議題上，凝聚朝野及社會最大的共識，而柯文哲也認為，「政黨和解、社會和諧」是他一貫的主張，而只要是對於國家有利、人民有益的事，他都會努力以赴。

張惇涵補充說明，總統在去年國慶演講時即提到，希望在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致，而在今年1月大選後，蔡英文就曾與賴清德就此討論，賴清德支持蔡英文邀請朝野對話，兩人也都認為，台灣人民期望看到朝野良性的對話，而非永無止境的對抗，朝野之間必須凝聚最大共識，推動各項有利於人民的政策，讓國家持續進步。

張惇涵進一步說明，趁著今年選後春節之時，蔡英文於大年初一時，主動致電中國國民黨朱立倫主席，及柯文哲，除互道新春祝福，蔡英文並同時邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流，而春節後幕僚即展開相關的協調，經過友善良性的溝通，促成今日的會面。

蔡英文感謝相關幕僚的居中溝通，雖然今天是與柯文哲會面，但她也深切期盼，能夠與朱主席擇定合適時間，進行會面交流。

▲蔡英文今天中午與柯文哲會面。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今天中午與柯文哲會面。（圖／總統府提供）

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