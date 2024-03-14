任達華「昔日情人」變老媽！三級片女星《源生罪》發瘋成精神病患
岑嘉彥執導港片《源生罪》，集合香港影帝任達華、金馬影后吳家麗及型男吳卓羲和新人陳紫萱，再加上資深實力派的曾江及鮑起靜共同演出。任達華認為最難的是要和《玉蒲團之偷情寶鑒》三級片女星吳家麗演母子：「我們以前都是演情侶，要拋開過去的習慣，用新人的心態去演，才能變成她的兒子。」任達華更讚美吳家麗的表現出色：「她在片中展現神級演技，將精神病患的歇斯底里詮釋的很深刻，可以放入教科書的。」
記者黃雅琪／綜合報導
香港電影《源生罪》在上映之前，已經獲得多個海外影展的高度肯定，主角任達華也在歐洲白俄羅斯舉辦的明斯克國際電影節獲得最佳男主角的肯定，讓他非常開心：「導演的拍攝手法和構想都很新穎，可以將香港電影透過與新導演的合作繼續傳承，我做為電影人希望可以支持新導演，繼續讓香港電影在本土及海外發光發熱，也希望新導演可以永遠帶給香港影壇新的活力。」
電影以催眠元素帶出一個家庭的愛恨情仇，以主角錯亂的記憶，帶著觀眾走進謊言和真相的迷宮，也探索了精神病患長期照顧者的內心世界。任達華表示《源生罪》傳達出對家人的愛，擁有幸福家庭的他說：「我很重視家人，雖然現在科技很發達，但我建議大家可以多寫信和家人溝通，雖然我覺得自己文筆不好，但我還是經常寫信和畫畫給我女兒。」
而任達華在電影中扮演家中的大哥，是個擅長催眠的心理學家，陳紫萱扮演他的小妹，他以催眠恢復小妹的記憶，想找出當年母親吳家麗死亡的真相。任達華透露這部戲最難的部分是和吳家麗演母子，因為以往兩人常常配對演情侶：「我們從《新紥師兄》續集就開始扮情侶了，電影中也演過好幾次，吳家麗在影壇性感女神的位置沒有人能取代，沒想到這回她竟然要扮演我的媽媽。」《源生罪》3月29日全台上映。
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