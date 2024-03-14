不只薪水低！社工痛心「沒認可、被當志工」　工會揭4大困境　

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沈曜逸接受《NOWnews今日新聞》電訪時解釋，民眾所稱的「社工」其實有各式各樣不同的類別，通常任職於公家部門、民間部門，其中又以非營利組織最常見，且不同類別的社工分別在一個人出生到死亡的過程中，分別扮演不同角色。
對於社工的工作內容，沈曜逸舉例，孩子剛出生時，如果孩子有早產、遲緩等情況，社工會介入協助、引導家庭配合治療；如果是貧窮、養育困難的情況，則由負責處理脆弱家庭的社工、兒盟收出養社工提供協助；後續的成長過程，若有發展、受虐的問題，也有家訪社工或其他社工；到了老年，對於獨居長者有長者服務社工、進入醫院則有醫療社工。
📍社工的工作量
沈曜逸指出，社工的工作內容包羅萬象、涉及的議題更是複雜，依據其類別，每個人的案量也有不同，以家訪中心的兒保社工為例，一般會同時承接15個個案，社福中心社工則通常落在25案，但若遇到臨時通報，還會有其他訪視調查、開案的工作，負擔其實非常重。
但沈曜逸提到，如果真的很細緻的處理一個案件，至少需要1到2天的時間，但不說每個社工都同時承接了大量個案，光寫個案報告，就要動輒半小時、一小時的時間，相當耗費精力。
📍社工4大難處
沈曜逸說，社工人力長年不足，而且留不住資深社工，大致可以歸往4大原因，除了最直觀的薪資情況外，就是長期發展性不高，即使工作多年，薪水的漲幅也相當有限，若所在的機構規模不大，也很難有機會安排訓練或其他進修、成長機會，把優秀的人員培養成主管，使其發展受限。
此外，沈曜逸指出，現在政府對於社工的規定越來越多，會要求許多KPI與資料，此一情況也導致社工的自主性、靈活度變得非常低，以前社工還能用自己的方式摸索、了解個案需求，但現在「政府想要他怎麼做、他就得怎麼做」，長期下來工作失去成就感、變得相當單調，自然留不住人。
沈曜逸也提到，很多社工離開的理由是因為發現自己在「為政治服務」，當議員、首長為了要求政績，往往會希望社工做些活動、或是去送便當，但這實際上並不是社工應該要做的事情，本來想服務人群的社工，卻無法為個案服務，巨大的落差感下，持續留下來的意願也會下降。
📍公審社工成集體傷痛
對於這次許多網路言論劍指社工、未審先判，負責剴剴的社工更在鏡頭前被警方上銬，沈曜逸痛心表示，因為這次事件，有很多人已經萌生退意，「大家都沒想到，自己本來只是想幫助人，卻要面對這麼高的風險」、「很多社工會覺得，類似情況是否會發生在自己身上」。
「很多人把社工當志工，而社工總是做著很複雜的事，卻不能得到認可，大眾也不了解社工在做什麼」，沈曜逸坦言，這次事件過後，是否會有離職潮還有待觀察，且社工面對的困境太複雜，工會也還在討論怎麼做比較好，預計下週會有行動、並提出解決方案。
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