提供學生就學就業機會！台灣國際造船與台鋼科大簽署教育策略聯盟
台灣國際造船公司於14日，與台鋼科技大學，在該校圖書館演講廳，共同簽署教育策略聯盟備忘錄，攜手促進學生就學就業，以共創未來新航道。
記者黃守作／高雄報導
台灣國際造船公司總經理魏正賜與台鋼科技大學校長陳天惠，是在台灣國際造船公司董事長鄭文隆與台鋼科技大學董事長林輝政、副校長張宏宇、台船學院院長陳榮洲等人見證下，共同簽署教育策略聯盟備忘錄，以攜手促進學生就學就業。
台灣國際造船公司總經理魏正賜表示，近年台船積極推動轉型，除了修造商船外，公務艦艇、海事離岸工程及石化基礎建設目前正值執行階段，亦希望透過這個協議，提供學生擁有更多元的學習資源，共創多贏的局面。
魏正賜說，此次合作將開啟台船特色課程，致力培育機電整合人才，以滿足造船技術日益增長需求，學生將於台鋼科技大學就學同時，得以在台船接受實務訓練，提升學生就業競爭力。
台鋼科技大學校長陳天惠指出，台鋼科技大學與台灣國際造船公司簽署策略聯盟協議，雙方致力於人才培育，洽談教育合作與攜手人才培育事宜，提供學生就學就業機會，並提升學生於職場之競爭優勢，期許未來合作計畫產出豐碩成果，共創雙贏。
陳天惠說，這項策略聯盟將為技職教育人才培育注入新的動力，該校將與台船緊密合作，讓學生在學習期間有機會接觸到優質企業，獲得實踐經驗與專業訓練，為他們的未來就業奠定堅實的基礎。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆並與台鋼科技大學董事長林輝政互送紀念品，以資紀念雙方簽署教育策略聯盟，期待通過雙方共同努力，為學生們提供更優質的教育資源，促進產學之間的深度交流與合作，共同推動台灣造船產業的發展與壯大。