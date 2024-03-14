天氣預報／週末迎接好天氣！下波冷氣團「濕冷3天」 北部剩11度
明天天氣持續放晴，中央氣象署預報員李孟軒表示，明（15）日至週日（3/17）上半天，仍是早晚較冷、白天舒適的氣溫，降雨也少，較明顯的變天時間會落在下週一（3/18）鋒面通過將帶來雨勢，後去冷空氣南下，強度可能達到「冷氣團」等級，北台灣低溫下週三（3/21）可能只剩攝氏11至13度。
記者張志浩／綜合報導
李孟軒指出，明天氣溫持續回升，各地早晚天氣稍涼，低溫大約落在攝氏14度左右，白天開始就會變得舒適，北台灣和宜蘭高溫攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。由於華南雲系東移影響，台灣各地及外島明天都是多雲，但不會有明顯雨勢。
李孟軒說明，週末兩天氣溫再往上升，北部及東半部高溫攝氏24至26度，中南部攝氏27至29度，感受舒適、溫暖。且各地雲量減少，天氣更加穩定、陽光會露臉，僅東部及東南部有零星短暫雨，民眾可以好好把握。
下週一鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼較明顯，且有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其它地區多雲，降雨會持續至下週二（3/19）。
下週二、下週三冷空氣影響，北部及東北部整天偏涼，中南部早晚較涼；此外，下週三水氣減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。