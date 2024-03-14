《淚之女王》超多組二搭演員！《太陽的後裔》夥伴宋仲基確定出演

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金智媛和郭東延2017年就在《三流之路》合作過，劇中郭東延飾演金智媛前男友，因郭東延劈腿導致2人分手。隔7年後，2人在《淚之女王》飾演豪門姐弟，郭東延飾演的「洪秀哲」第一集就在家族聚會上任意使喚金秀賢飾演的姐夫「白賢祐」，海仁為了討回面子，私下狠狠教訓弟弟，甚至將弟弟打趴在地。
2.《雖然是精神病但沒關係》金秀賢&郭東延
郭東延除了跟女主角金智媛搭配過，也曾在2020年和男主角金秀賢合作《雖然是精神病但沒關係》，郭東延在劇中客串飾演躁鬱症患者，在精神病院中接受飾演護士的金秀賢照顧。郭東延在《淚》中飾演金秀賢小舅子，時常隨意使喚金秀賢，還會亂開玩笑，因此常被姐姐修理，有不少有趣搞笑的橋段。
3.《雖然是精神病但沒關係》金秀賢&吳正世
金秀賢也在《雖然是精神病但沒關係》中與吳世正合作飾演兄弟檔，金秀賢為了照顧自閉症的哥哥，獨自扛起照顧哥哥的重責大任，2人的兄弟情在當時感動不少觀眾。吳世正在《淚》中飾演「心理醫生」，是金秀賢入贅財閥家後感到生活壓力大時專門訴苦的對象，負責排解金秀賢的「豪門煩惱」。
4.《來自星星的你》金秀賢&羅映姬
羅映姬在《來自星星的你》飾演女主角全智賢的媽媽，在《星》中與女兒全智賢一樣有明星大頭症。這回，羅映姬在《淚》中同樣飾演金秀賢的丈母娘，同樣在劇中對金秀賢指手畫腳，被劇迷們戲稱羅映姬是金秀賢的「御用丈母娘」。
5.《三流之路》金智媛&全裴修
全裴修在眾多韓劇中都飾演爸爸角色，在《三流之路》中飾演金智媛的父親，是一個非常寵愛女兒的暖心爸爸。在《淚》中，全裴修則飾演金秀賢的里長爸爸，為了努力將居住地變成觀光勝地，一直努力地孤軍奮戰。全裴修分別在2部熱門劇中飾演金秀賢及金智媛的爸爸，堪稱「爸爸專門戶」。
6.《愛的迫降》高圭弼&林徹洙
高圭弼、林徹洙這2位時常在劇中擔任幽默搞笑的角色，在《愛的迫降》中也是雙人搭檔，負責調查失蹤的孫藝真下落。2人也在《淚》中飾演金秀賢的保鑣，不論金秀賢到哪他們就得跟到哪，十分搞笑。
7.《太陽的後裔》、《阿斯達年代記》宋仲基&金智媛
男神宋仲基將會客串出演《淚之女王》，他過去曾與金智媛在《太陽的後裔》、《阿斯達年代記》2部熱門劇中合作過。宋仲基在《太》劇中飾演帥氣軍官，幫助自己的下屬晉久追求未婚妻金智媛，這部劇在當時也創下超高收視率。宋仲基在《阿》劇中飾演雙胞胎，一人分飾2角，兄弟倆都深愛著金智媛，一步一步帶著各自族人走向權力巔峰。這次與金智媛3度合作，讓粉絲們好奇宋仲基將以什麼身分登場。
《淚之女王》眾多演員過去的「有趣組合」，都勾起粉絲們過去幾部劇的記憶，同時也讓粉絲們期待各個組合在劇中會迸出什麼樣的火花。《淚之女王》每週六、日晚間10點在Netflix更新播出。
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