嘉義同濟中學剩55名學生！校長、3教師自願「2年不領薪水」苦撐
近年受少子化影響，許多學校面臨招生困境，嘉義縣私立同濟中學從過去上千名學生，至今全校僅剩55名學生，決定停招國中部，而校長及3位教師為了幫助學生完成學業，2年多來自願不領薪水，堅守教育崗位，苦撐學校運作，讓學生為之動容。
記者李琦瑋／綜合報導
同濟中學成立至今逾60年，全盛時期曾有上千名學生，但近年受少子化衝擊、招生困難，目前全校學生只剩55人，因財務窘迫，被列為專案輔導學校，學校申請在2023學年度國中部停招，轉型成社區高中，8月將由教育部國教署接管。
校長高作屏、3名教師為了照顧學生，已經超過2年沒有領薪水，苦撐學校運作。高作屏受訪時說，身為一個老師，對家長的承諾、對孩子的照顧，是天經地義的。
一名學生說，看到教師不支薪，心裡難免會感慨，老師都這個努力了，學生憑什麼不能跟隨老師的腳步，讓自己再更努力一些。
為了學生的受教權，高作屏也發表公開信指出，自2月到7月間，包含租金、水電及外聘教師的薪資，以及設備維護費用等，仍有200萬元的資金缺口，不得不向校友募款，希望外界能支持學校。
許多校友見狀後，也踴躍響應捐款，全校師生相當感激，希望能盡早募集足夠的資金，讓學校能堅持到最後。