擊敗梁朝偉奪影帝！吳慷仁《長久》染毒癮入獄 再強攻香港金像獎
香港導演祝紫嫣新作《但願人長久》，找來憑藉《富都青年》拿下金馬影帝的吳慷仁主演，今（14）日釋出正式海報與前導預告。吳慷仁飾演頻繁進出監獄的癮君子父親，不僅刻意減重，更苦練湖南話、廣東話，從40歲演到60歲白髮蒼蒼，細膩詮釋說不出口的內斂父愛！成功擊敗梁朝偉、榮獲第30屆「香港電影評論學會大獎」影帝，即將再角逐第42屆「香港電影金像獎」最佳男配角獎，吳慷仁開心喊：「真的超級開心，能夠拍攝香港電影而被提名，是這輩子都不敢想像的事，非常謝謝香港金像獎大會，期待到時候能與香港電影人在典禮好好聊天學習，我很珍惜。」
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁在新片《但願人長久》中飾演從湖南到香港討生活的新移民，電影章節劃分成3個時期，由6位不同演員飾演3個時期的姊妹，唯獨父親一角由吳慷仁從年輕演到老，在新釋出的前導預告中可以看到吳慷仁年齡跨度20載的各種變化，經常獲影迷盛讚「連背影都有戲」的他再度展現背影氣場殺，預告末段他的一個回眸加上蹣跚前行的步履、感染力極強，令人一秒都無法轉移目光。
日前吳慷仁出席第30屆「香港電影評論學會大獎」頒獎典禮，全程以廣東話致詞：「很感謝香港電影評論學會的鼓勵，也感謝導演祝紫嫣寫出這個劇本讓我演，對我來說是很重要的緣分。」他提及16年前還在當模特兒的沒沒無聞時期，就被大導演關錦鵬找去香港演出第一部電影《渺渺》，這回與關錦鵬再度合作《但願人長久》，他坦言每次到香港拍戲心裡都想︰「可能是最後一次！」因為其實沒有必要找一個台灣人來演香港人，能有演出機會內心充滿感謝。
《但願人長久》未上映就獲獎連連，除奪下第60屆金馬獎「最佳新演員」、「國際影評人費比西獎」、「亞洲電影奈派克獎」，接著在第30屆「香港電影評論學會大獎」榮獲「最佳男演員」、「最佳編劇」、「推薦電影」3項大獎，又入圍第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」、「新晉導演」、「最佳新演員」、「最佳服裝造型設計」4項大獎。《但願人長久》4月12日全台上映。
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