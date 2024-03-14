00940怎樣才算申購完成？金管會給答案 要完成這2個動作
全民瘋搶元大台灣價值高息ETF（00940），甚至有人解定存、拿房子抵押貸款，就是要買，也讓甚至讓承銷的證券商及銀行吃不消，引發「00940之亂」，部分券商甚至緊急公告停止受理，不少投資人來不及在3月15日截止日完成申購。對此 金管會今（14）日表示，要在明日下午4點30分之前，完成扣款、匯款及遞送申購書，才算完成受理，若沒有完成，會退還申購款項。
記者顏真真／台北報導
00940超夯，因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，引發投資市場轟動，募集首日金額達727億元，3天募集逾千億，吸金力道震驚金融業，不少法人稱00940「巨嬰」，卻也引發「00940之亂」，申購洶湧的人潮，累死承銷的證券商及銀行，包括玉山證、台新證、富邦證等都傳出停止或延後受理申購00940，元大證也在今日凌晨公告今起送件的開戶申請（含補件）不保證開戶成功，但隨後緊急撤銷公告。
金管會證期局主祕尚光琪今日指出，00940有20家金融機構可受理，包括18家券商與2家銀行，會依自身能力調整業務情況，金管會尊重各銷售機構的處理，但是原則上申購完成要有2個條件，券商、銀行受理後，要完成扣款、匯款，並向投信事業遞送申購書，就完成申購作業，即只要在明天下午4點30分前期限屆滿前，銀行、券商只要收受客戶款項就視為申購完成。
尚光琪再次強調，民眾要遞件申購書並扣款及匯款成功，才算申購完成，若沒完成，銀行、券商會退還款項給客戶。至於牽涉到中間銷售機構作業若有延遲情形，回到個案來處理。