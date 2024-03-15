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太陽花10週年／驗證當年對中國批評！吳崢曝對台灣2大影響

▲過去身為太陽化媒體組組長的吳崢，如今變成民進黨發言人。（圖／記者陳佩君攝，2024.03.13）
▲過去身為太陽化媒體組組長的吳崢，如今變成民進黨發言人。（圖／記者陳佩君攝，2024.03.13）

記者陳佩君／台北報導

318太陽花學運滿10周年，當年身為媒體組組長的吳崢，如今搖身一變成了民進黨發言人、走進體制內。談起太陽花運動，對台灣政治最大影響，吳崢表示，該運動讓國家路線大大轉變，也驗證當年對中國的批評；此外，該場運動也撼動傳統政治板塊，讓素人、公民參政風氣崛起。

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當年參與太陽花運動的青年領袖，部分都已踏入政壇，當年身為媒體組組長的吳崢，也三度參選公職，卻是惜敗。民進黨主席賴清德在今年1月宣布，為了強化與社會的溝通，將任用吳崢擔任民進黨新聞輿情部主任兼發言人。

太陽花運動為台灣帶來巨大轉變，吳崢受訪時直指，該事件對台灣最大改變，就是國家整體路線的轉變。他說，在318運動發生前，台灣與中國距離是自總統民選以來，最接近時刻，當時包含海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效、內政委員會召委張慶忠已將服貿送出委員會，「距離生效只差臨門一腳」、馬政府清楚表達要推服貿、貨貿，且前總統馬英九也說要與中國開啟政治談判、對話，觸及兩岸和平協議。

吳崢指出，在太陽花運動發生後，緊接著2014年九合一地方選舉、2016年大選，到民進黨執政，整個國家路線發生很大轉變，而該路線也與世界潮流吻合，

他表示，中國這些10年來經濟下行、捲入中美貿易戰、跨越海峽中線及共機擾台，對台施壓，透過這10年來的軌跡能看清楚，當時運動對中國的批評，都一一呈現，如中國內部經濟不穩、房地產泡沫化，到中國領導人習近平打破中共隔代接班案例，明確把一國兩制方案放在檯面上，這種種都顯示，中國不論在經濟、政治上，對台灣都存在著風險，因此很慶幸有這場動，除了讓台灣股市來到歷史新高2萬點外，也讓台灣與中國經濟脫鉤，與美日建立強健關係。

此外，吳崢也說，該場運動也對台灣政治生態產生很大轉變，且延續到現在，打破台灣政治上明顯的階級，讓公民、素人參政風氣崛起，不論是人民公開透明的要求、對立院的監督，甚至是對公民力量集結、撼動傳統政治板塊，大家都看到成果。

吳崢說，這10年來，從民眾黨主席柯文哲參選到小黨成立，整個風氣也是當時開啟大門，也大家感受到，只要年輕人、政治素人採取行動，就能撼動傳統板塊、與傳統政治對抗，「當時運動對台灣產生很大的變化」。



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