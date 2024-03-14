日職／37歲陽岱鋼再戰日職！新球季目標不設限：盡100%的努力拚
37歲老將陽岱鋼重返日職！今年球季加盟日職二軍的新球隊Oisix新潟，今（14）日出席加盟記者會，頂著一頭亮眼的金髮，被日媒形容「超華麗現身」。而陽岱鋼在首訪時也表示，很高興加入球隊，面對接下來的球季「會盡他所能」。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
陽岱鋼自2006年起效力日職火腿隊，奮戰十多個年頭後，2017年轉戰讀賣巨人隊，雖簽下五年約，卻在2021年毅然決然離開，轉戰美國獨立聯賽，打了兩個賽季。而自上賽季結束後，他透過日本火腿時任總經理稻葉篤紀，聯繫了Oisix新潟現任總教練橋上秀樹 ，並決定加盟新球隊，睽違三年再戰日職。
在記者會中，陽岱鋼談到對這個賽季的規劃，強調會把精力集中在眼前的比賽上，不會設定任何數字和目標，「當我踏上賽場時，無論我是前輩還是後輩，我都想帶著競爭的精神去比賽、用100%的努力去比賽！」
陽岱鋼的加入，勢必會對這隻新球隊產生不一樣的化學變化，總教練橋上秀樹非常看好，直言對他抱有很高的期望，「他在訓練中的態度，以及對待比賽的態度，一切都將成為年輕人的好榜樣」 。
陽岱鋼生涯在日職一共出賽1322場，四度獲得金手套獎，共敲出105支全壘打、482分打點，打擊率2成70，跑出141次盜壘，曾以單季盜壘47次，獲選太平洋聯盟最佳「盜壘王」。