自由車環台賽總評／中華隊陣容強！卻敗在運氣差 總教練點出關鍵
2024年國際自由車環台公路大賽今（14）日進入最終站高雄市站，中華隊自首站遭遇主集團摔車波及後，從五虎將剩下3人跑完全程。即便未能達到設定的團體成績前10名目標，台灣自由車選手與世界二級車隊仍有差距，但中華隊總教練黃顯熙表示，這次收穫滿滿，若每年能有2到3次的比賽，肯定可以刺激到台灣車手的表現。
記者路皓惟/高雄報導
高雄市站總長146.44公里上演總冠軍黃衫、衝刺王綠衫的大亂鬥，以色列職業車隊IPT在開賽20公里帶出的「超快列車」，搶下3個衝刺點後，讓戰局大翻盤，Itamar Einhorn繼第一站再奪單站冠軍，英國21歲Joseph Blackmore則以總成績14小時58分21秒搶下總冠軍黃衫，日本右京車隊Matteo Malucelli翻盤則搶下衝刺綠衫。
對於中華隊而言，本次環台賽絕對是一次珍貴的學習與成長機會，尤其中華隊陣容堅強，從生涯七度參戰的隊長盧紹軒到旅歐好手杜志濠，以及吳之皓、張誌盛和李冠賢都是一時之選，只是首站不幸碰上大集團摔車，導致李冠賢未能完賽，盧紹軒右手掌還因此骨裂，相繼在第一站、第三站結束環台賽，讓中華隊未能達到開賽預設的目標，也看出國內自由車環境仍有極大的進步空間。
中華隊總教練黃顯熙對此次比賽表示收穫滿滿，他認為雖然比賽結果重要，但更重要的是在這樣高強度的國際賽事中，台灣車手能學習到寶貴的經驗，並在未來有所改進，「如果每年能有2到3次類似的高水平比賽，將大大提升台灣自由車運動的競技水平。」
「這次比賽真的收穫滿滿，學到很多，也發現很多要改進的地方。」黃顯熙表示，「希望經過這次經歷，能讓中華隊的火焰繼續燃燒，激勵更多台灣車手在未來的賽場上盡情發揮。」
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