林宥嘉等8年有喜了！感性揭內心話 「療癒低潮與破碎」
林宥嘉即將在3月19日推出第6張專輯《王 Love, Lord》，睽違8年發片的他，自揭面對創作的內心話，他提到自己有很大的改變，專輯取名「王」，不是要表達國王的意思，而是要傳達什麼是你生命的王？是迷惘、恐懼、完美，或是恨，林宥嘉：「別讓這些成為我們生命中的王，愛是王。」而首波療癒主打歌〈誰不想〉，是林宥嘉以音樂接住在感情中遭遇低潮與破碎的人們，希望透過音樂帶給大家療癒。
記者吳雨婕／綜合報導
2019年發行的〈少女〉，林宥嘉宣布進入第六張專輯的新階段，寵甜氛圍又帶有一點孩子氣的浪漫，為專輯留下愛的伏筆。爾後陸續發行〈完 , 〉、〈我不是神 , 我只是平凡卻直拗愛著你的人〉、〈垃圾寶貝〉等歌曲，並在演唱會上獨家獻唱尚未發行的〈懲罰〉、〈白〉，還在香港場限定與林家謙合唱〈瑪莉晚安了〉。
許久沒有推出完整專輯的林宥嘉，今（14）日舉行聽歌會親自帶領各界音樂好友聆聽整張專輯，專輯中共計收錄10首歌曲和6首過場，每個過場和歌曲之間都藏有他的巧思，順著聽完整張專輯更能明白「愛是王」的專輯主題。現場打造沉浸式聽歌體驗，為了完美呈現新專輯的音樂畫面，從視訊到音樂皆貼合專輯概念的細節，盼與各界分享他的全新專輯。
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