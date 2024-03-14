統一獅投手群遇到投球秒數超時違例！「餅總」林岳平：這是好現象
中華職棒35年將於3月底開打，因應新球季投球時間秒數限制及延長賽啟動突破僵局制，統一獅於春訓期間針對這兩項新規則模擬相關練習。由於今年改為壘上無人時投手必須20秒內出手，壘上有人則為25秒，若超過秒數會判罰一顆壞球。為了適應新規定，獅隊教練團在春訓期間特別安排投手牛棚或投隊內賽時，以比規定更短的15秒來練習。中職官辦熱身賽本週持續進行中，總教練「大餅」林岳平也希望選手能把練習的節奏帶進比賽，如果發生投球秒數超時違例也是一個好的現象，能藉此幫助選手加速修正並調整來面對今年的新規定。
記者吳政紘/綜合報導
統一獅古林睿煬提到，目前適應新規則的狀況還不錯，因為春訓練習15秒，球季中變成20秒，還有多5秒的時間去控制，主要是壘上有危機時，跟捕手配合時搖頭次數要降低。他自認投球節奏較慢，習慣動作較多，若到了夏天天氣熱，連續投球的狀態下能量流失快，如何快速調整好呼吸與節奏是個考驗。
捕手陳重羽認為只要提前與投手溝通好、想法一致，壘上無人20秒蠻夠用，不過前幾場比賽看下來，有些投手因在意計時器上的秒數投得較倉促，他會去提醒投手不要急。
至於新球季延長賽改為突破僵局制，從第10局開始為無人出局、二壘有跑者。獅隊中繼投手群於隊內賽及自辦熱身賽的第八、九局模擬，已演練三次的投手李其峰前兩次內容不佳，但他在11日自辦熱身賽對上富邦，成功化解危機，送出1次三振、沒有失分。
李其峰表示：「心態很重要，上場投球就要把情境加進去，不管在第八局還是第九局都要抱著只要失分比賽就結束，以這種心態去投球。」
經過近幾場自辦熱身賽，林岳平總教練提到目前球員勝負感還沒出來，在模擬突破僵局制的過程中，投、打兩端成效都不是很好。至於在投球秒數限制，餅總說已發生2到3次違例，通常都是投手想化解危機，思考怎麼投球，無形中節奏就會放慢。