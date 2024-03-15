太陽花10週年／嘆學運明星表現差　徐巧芯：有助挺服貿世代崛起

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著學運落幕，不只激發新世代本土意識，更掀起一波青年從政浪潮，以林飛帆為首的年輕世代，學運明星包括賴品妤、苗博雅、黃郁芬、林穎孟等人，也陸續踏入政壇實際參與實務運作。
不過，當時還有一群人是以支持服貿為口號，力抗主流意見的青年，徐巧芯就是經典例子，她分享，太陽花學運時，自己就是支持服貿，像是最近曾參選過立委的林家興、桃園市議員凌濤、台北市青年局長殷瑋、台北市客家局長周羿希等也都是代表人物，其他人也陸續轉往幕後，擔任幕僚、國會助理。
徐巧芯認為，太陽花學運後，當時瞬間張力非常大，當下造就了不少政壇新星，同時也因為成長速度過快，這些政壇新手本身抗壓性、道德感都還沒有建立起來，她舉例，像是吳崢已經選舉三次都沒有選上，某種程度代表是民眾是否定的，另一個例子就是賴品妤，當時太陽花學運後上政論節目，「那時候我感覺可能因為氣勢，就是民意輿論是站在他們那邊，所以他們就特別順風順水，講什麼大家都會支持」。
徐巧芯感嘆，這群搭上太陽花學運的政治人物，卻沒有珍惜人民給的機會，問政表現上面，沒有展現出監督政府的氣魄，「大家會認為，不管未來是誰執政你都會用同樣的力道來監督，這才叫做學運時代，可是最後學運時代裡面除了黃國昌之外，幾乎都是跟民進黨是黏在一起的，大家覺得被欺騙」。
「反而是我們這一代國民黨，包含2018年崛起的這些人，真的是苦出來的！」徐巧芯也說，因為自己是在國民黨最艱困時，就在國民黨裡工作，當有一天人民願意給國民黨機會的時候，其實會更珍惜，這就和當年總統蔡英文那代一樣，是從倒扁紅衫軍運動苦過來的。
太陽花學運過去了十年，台灣與中國的關係已經從「和中」轉向「反中」，徐巧芯認為，學運帶起的反中情緒，情勢延續上面來說是成功的，從前總統陳水扁開始當總統後，一直到太陽花學運前，這段時間是兩岸和平發展，甚至交流繁榮是世界主旋律，但學運後，美中之間競爭下，世界開始對中國的不信任，也讓民進黨在執政過程中找到一席之地，這對延續政權上，仍然是有所幫助。
徐巧芯也感嘆，當時有群人對親中、反中沒太多想法，只是因為反對程序問題，並不是真的反服貿，甚至認為「兩岸協議監督條例」應該要來做，「這些人他們一定非常失望，因為後來民進黨執政八年，都沒有人再討論兩岸協議監督條例，然後民進黨也已經不在乎了。」