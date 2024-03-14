「00940之亂」引發銀行流動性問題？金管會：影響有限不至於發生
全民瘋搶元大台灣價值高息ETF（00940），更有不少人解約定存、拿房子抵押貸款，短短3天傳00940募集規模超過1400億元，市場擔心銀行現金大量流出，引發銀行流動性危機。對此，金管會今（14）日表示，影響有限，對銀行流動性覆蓋率（LCR）影響頂多2至3%，以全體銀行1月底流動性覆蓋率126%來看，降至123%，仍遠高於法定要求的100%，不至於造成銀行整體流動性問題，況且1、2千億在銀行體系資金流動是很正常的。
記者顏真真／台北報導
所謂「流動性覆蓋率」是為強化銀行因應短期流動性風險的能力，確保銀行有足夠的高品質流動性資產，據以因應短期流動性壓力情況的流動性監理標準，其計算公式為未充當抵押的高品質流動性資產總額除以未來30天期淨現金流出總額。在第三版巴塞爾資本協定（Basel III）規定下，流動性覆蓋比率須大於等於100%，並於2015年開始實施。
由於近來台股及ETF熱潮，傳出不少民眾解定存、借房貸去投資，銀行隔夜拆款利率有上升趨勢，不過，對於隔拆利率是否與ETF投資熱有關，市場擔心這波ETF熱潮恐引發銀行流動性危機？金管會銀行局副局長林志吉表示，截至1月底，銀行流動性覆蓋比率126%，遠高於法定要求的100%，若以市場預估00940的申購金額已達到1400億元來估算，對銀行流動性覆蓋率的影響只有2%、3%，扣掉後還有123%，仍高於法定要求的100%，不至於造成整體銀行業流動性問題。
他進一步舉例說明，以1月來說，1家銀行現金流出、流入情形來推估，1家銀行最多流出可達到上兆元以上的流出，但少則也有數百億元等，以1檔ETF約1、2千億元水準，而且是在各銀行間的流動，林志吉認為，1、2千億元在銀行體系資金流動是很正常，，而且不是集中單一銀行，會分散各銀行，因此，對銀行影響有限的。