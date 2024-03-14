林志玲放送養眼福利！112公分白皙大長腿全露 高喊：情人節快樂
台灣「第一名模」林志玲2019年嫁給放浪兄弟的成員Akira，結婚生子後逐漸退居幕後，專心照顧家庭。出道以來林志玲一直以完美體態還有長達112公分大長腿著稱，今（14）日逢白色情人節，林志玲在IG上福利給滿滿，曬出自己的長腿照，並用英文寫下祝福：「白色情人節快樂！」
記者張一笙／綜合報導
林志玲結婚以後，鮮少在幕前活動，近期才剛在IG上哭喊自己腰部贅肉很難瘦下來，未料今日又在IG曬出3張長腿照，短短1小時就吸引超過近萬人按讚。有不少粉絲稱讚林志玲的身材「白嫰美長腿」、「腿太長了」，也有粉絲驚嘆林志玲的美貌，稱：「怎麼都不會老！」
林志玲2019年與小6歲的Akira結婚，2人的小孩於2022年出生。對於目前逐漸退居幕後的生活，林志玲曾在受訪時表示，希望自己能好好經營妻子與母親的身分。林志玲笑說：「現在的我，想更協助完成老公的夢想、孩子的夢想，甚至是他人的夢想，對我來說，這就是讓自己快樂的使命。」
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