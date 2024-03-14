美眾院通過TikTok去中法案 中國商務部：應停止無理打壓別國企業
中國企業旗下「字節跳動」的TikTok（抖音海外版）近年爭議頻繁，尤其是對於中國政府能藉法律獲取美國使用者個資的疑慮，使美國眾議院本週三（13日）以壓倒性的票數通過法案，要求字節跳動限期撤資TikTok。中國商務部今回應表示，美國應該「停止無理打壓別國企業」，並稱將採取行動維護自身合法權益。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國眾議院13日以352票贊成、65票反對通過TikTok的去中資化法案，目前正交由參議院表決，若表決通過將交付總統拜登簽署生效。中國商務部今（14）對外發表聲明表示，中國已經注意到美國國會的決定，並稱「美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。」
發言人指，相關方面應「嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益」。
美國眾議院此前通過議案，要求字節跳動在該法案生效後的165日內出售TikTok，否則TikTok將被打上禁令，禁止在蘋果、Google等應用程式商店下載。美國總統拜登（Joe Biden）8日已表態，若眾院及參院都通過法案，那他便會簽署成法，不過目前參議院暫時未定審理日期。