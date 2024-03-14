名家論壇》韋安／一歲童虐死案，綠白亂「黑」讓新北背鍋！？

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠營新北議員卓冠廷，則完全「混淆視聽」，第一時間狠批新北社會局失職失責，他指責：1、根本不是社會局所說家屬要主動出養，而是有社工跟家屬提想收養；2、實際上剴剴的奶奶請得起私人保母，只是一人負擔辛苦，希望能夠有補助，才向社福中心求助；3、剴剴的奶奶花了一年透過法院取得監護權。
卓冠廷還聲稱，「現在真相待釐清，有責任的一個都別想跑」。不過當真相一釐清，卓就先要承擔，顛倒黑白、連番不實指控的責任。不是想要解決防範問題，一味權鬥政治思維。
卓指責，非家屬要主動出養，是社工提議的，全非實情。事實是前後2次，都是剴剴母親和祖母，主動提出出養的。剴母在孕期中，先向新北社會局與兒福聯盟聯繫，生產後便與兒盟簽下出養合約，剴剴因此由兒盟代為照顧。
新北社會局只是盡責咨詢協助的角色。而事後孩童母親失聯，導致後續出養程序無法繼續，兒盟連繫新北社福中心與祖母，將剴剴接回，由祖母照顧。管轄責任回到新北，新北社福中心立即承擔應有的責任。
協助剴剴祖母，1、申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，2、並額外提供每月7000元的扶助金，3、以及奶粉、尿布等資源。
若社會局敷衍怠惰，只要做法定的第1項就好。但新北市對弱勢的照顧，從上到下的原則，盡最大可能去多做、多照顧。於是還做了額外的2、3項。
而且，新北派社工陪同祖母，向法院聲請把監護人改為祖母。當祖母實在無力照顧，又想要出養，社福中心社工又再次陪同，前往兒盟完成出養簽約。因此，剴剴又回到兒盟的照顧體系。
原照顧保母，有意願持續照顧剴剴至出養，新北社服中心社工沒有置之不理，有如實向兒盟轉達。但兒盟表示該機構有配合保母，所以無法由原保母繼續照顧。
新北社服中心或社工，當然要尊重已進入出養程序的權責單位兒盟的主張，新北對此案已無責任和公權力關係，哪有說話的餘地？
本案整個過程中，可以看到社服中心完全尊重和隨傳隨到來配合滿足家屬，小童母親和祖母的所提需求。沒有任何失誤失職之處。
侯友宜擔任新北副市長，除了掌管警政、消防、環保單位外，民政、社會、教育、衛生等，照顧「兒少老弱殘」的局處，也是他的「管區」。關懷照顧婦幼兒少弱勢，對凡事都有同理心侯友宜，更是嚴謹和千方百計，希望讓弱勢能到妥當和更多關懷照顧。
新北獨創，由侯友宜負責起始推動的「幸福保衛站」，以「100個取餐的孩子之中，只要1個有真正需求，一切就值得」為宗旨。由侯親自帶領和督導過的社服單位，對照顧關懷的個案，寧多勿缺、如履薄冰般小心翼翼地作業。
在處理這起協助家屬出養和養育幼童的個案中，新北社服中心協助陪同家屬2次去兒盟完成出養合約，陪同祖母跑法院變更監護關係。祖母養育幼童期間，額外爭取金錢及嬰兒用品資助。
除非接獲家屬或兒盟請求協助，社服中心已無權再介入進入出養程序的此案。外界出於推諉責任或濫情而質疑，為什麼社服中心不後續追蹤關懷此案，因幼童原為新北藉？根本做作矯情，也毫無法治觀念。新北市府或社會局，難道可以「違法」要求社工，去做法令規定職責外之工作。
新北市公務員多是守法，努力做事的模範生，卻總是成了無良政治的犧牲品。上次板橋幼稚「烏龍餵毒案」，到這次案件，綠白政客根本就無視事實，就打帶跑，先「黑」再說。「烏龍餵毒案」第一時間，新北以最重大嚴謹的態度，以涉及毒物毒品的刑案規格報請司法偵查。這次則明明新北社服中心，不厭其煩協助家屬，並給予法定更多的資源照顧弱勢，卻仍被背鍋糾責。實在讓人感歎無言！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com