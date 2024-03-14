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美眾院通過TikTok去中資法案　潛在富豪買家坦言：人人都知會洩密

▲美國受歡迎電視節目創智贏家（Shark Tank）主持人歐勒利（Kevin O'Leary）稱TikTok會洩密的問題並未因法案通過解決，因此需要由美國企業接管。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國受歡迎電視節目創智贏家（Shark Tank）主持人歐勒利（Kevin O'Leary）稱TikTok會洩密的問題並未因法案通過解決，因此需要由美國企業接管。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

短影音平台TikTok母公司字節跳動（ByteDance）無法徹底排除向中國政府洩漏個資的疑慮，美國眾議院因此以壓倒性票數通過法案要求字節跳動在約5個月的時間內出售TikTok，若屆時仍無法徹底與之分家美國用戶將無法再合法下載TikTok。對此，億萬富翁奧利里（Kevin O’Leary）則表示有意收購，儘管「人人皆知他們會向中國政府洩密」，但仍計畫將TikTok轉為美國公司。

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根據《CNN》、《彭博》報導，身價破億的加拿大籍企業家、美國受歡迎電視節目創智贏家（Shark Tank）主持人歐勒利（Kevin O'Leary）有意從中國企業字節跳動手上收購TikTok，這是在其他社群媒體平台收購將導致壟斷的情況下，TikTok可能留在美國市場的一道曙光。

被稱為「抖音海外版」的TikTok在美國擁有約1.7億用戶，但個資隱私恐回傳中國的疑慮仍促使美國眾議院壓倒性通過TikTok去中資化法案，要求TikTok在165天內脫離字節跳動，否則美國境內將全面禁用該應用程式。

歐勒利先是強調這個社群媒體平台的重要性，接著又稱眾人都知道「TikTok會向中共洩密」，但他的意圖是讓TikTok被控制在美國公司手上，以確保中國無法取得相關數據，建議由一間美國企業對TikTok資產進行收購。

根據美媒估計，歐勒利個人財富約有4億美元，他在接受《福斯新聞》節目採訪時表示，會有人買下TikTok，「但不會是Meta，也不會是谷歌⋯⋯因為（美國）監管機構會阻止這種事（壟斷）發生」。

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