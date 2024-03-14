00940明申購截止「變天」　台股跌百點！10大成分股倒一片

00940申購爆量！傳民眾解定存釀「銀行錢提光」　金管會這麼說

▲「00940之亂」掀申購之亂！傳民眾解定存釀「銀行錢提光」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲「00940之亂」掀申購之亂！傳民眾解定存釀「銀行錢提光」。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起申購風潮，才開放募集三天，規模已超過1400億元，還傳出有民眾解約定存改買00940，對於是否造成銀行流動性壓力，金管會銀行局表示，若真以千億資金淨現金流出估算，影響流動性覆蓋率 (LCR) 也有限，後續也將會針對有關投信業者與網紅、KOL 合作置入性行銷方向做進一步修正。

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針對投資理財行為，金管會再次提醒投資人，基金投有賺有賠，任何投資都是有風險的，希望投資人能夠養成正確的理財觀念，考量自身的能力，再來進行適當的理財。金管會證期局主秘尚光琪提到，看到媒體報導有很多投資人利用增貸、信貸等方式來購買，「我們擔心這是相對沒有那麼理性的投資行為」。

尚光琪說，有關投信業者與網紅、KOL 合作置入性行銷，確實會朝這個方向進一步修正相關規定。

至於民眾解約定存改買00940，是否造成銀行流動性壓力，金管會銀行局表示，若真以千億資金淨現金流出估算，影響流動性覆蓋率 (LCR) 也有限，若以市場預估00940的申購金額已達到1400億元來估算，對銀行流動性覆蓋率的影響只有2%、3%，扣掉後還有123%，仍高於法定要求的100%，不至於造成整體銀行業流動性問題。

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