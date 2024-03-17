許光漢抱病拍片！緊盯限動標記只為1事 吃醋喊：大家都先標張震
許光漢、清原果耶為電影《青春18x2 通往有你的旅程》合體受訪，被問到當時在台灣宣傳《鬼家人》得到腸胃炎，緊接著就飛往日本拍攝本片，許光漢恍然大悟地說：「對耶！我記得有隔個幾天，趕快吃藥稍微康復一點，當你必須工作的時候，身體就會自然好起來、不爭氣啦！」敬業精神令人敬佩，他也透露私下會看大家標記的內容，檢視當天的表現，結果首映會上大家都先標記監製張震。
記者黃雅琪／台北報導
男主角Jimmy（許光漢飾）在片中上網搜尋與女生互動方法，令觀眾看了會心一笑！許光漢則笑說自己沒查過男女相處方式，反倒是「吃貨」上身熱搜美食：「最常查哪裡有好吃的餐廳？哪一個火鍋好吃？」清原果耶則是會上網去看大家的觀後感，刷到惡意評論就直接滑過不看；許光漢補充自己不太看影評，但大家標記的限時動態會看一下：「有沒有服裝不整，檢視一下自己，（首映有檢視到什麼？）都看到大家先標記張震。」
首度合作許光漢，清原果耶說一開始是聽導演藤井道人力薦：「他是現在台灣最棒的演員！」深感能一起拍戲非常榮幸。第一次在台灣跑戲院宣傳活動，清原果耶覺得一切都很新鮮：「看到台灣影迷非常期待的表情，我也很開心！」雖然距離拍攝結束已經1年，但角色情緒仍留在她心中：「只要Jimmy出現在銀幕上，我就快哭了！」
在片中角色年齡設定為「女大男小」，但實際上即將年滿34歲的許光漢，比22歲的清原果耶大快一輪！她說剛開始拍攝時，有想過要不要營造出「年上」的感覺，但後來發現沒有這個必要，只要自然的與不同時期的Jimmy互動，兩個人的關係就會明顯有差異。清原果耶透露許光漢在片場很溫暖：「一開始我比較緊張，光漢主動找我聊天、找很多話題。」大家的距離也就愈來愈近的感覺。
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