再見醫院暴力！女病患拔針滲血 揮舞小刀恐嚇：惡毒的人拿刀桶你
再傳醫護暴力！3月5日，中國醫藥大學附設醫院急診室，驚傳一名王姓洗腎女病患，出言恐嚇醫護說「要放血幾次，惡毒的人、小心拿刀捅你」，還手持小刀威脅護理人員，護理師見狀立刻跳開，其餘同事衝上協助壓制，並通報警方前往，王女遭逮回警局，依違反醫療法及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，62歲病患王女為洗腎患者，且先前就有多次謾罵執行醫療人員的行徑，後續王女表示不想洗腎了，醫護人員協助病患拔針，並使用止血帶壓住拔針處，但是拔針處開始滲血，醫護人員緊急用手按壓在出血處止血，王女立刻出言恐嚇說「要放血幾次、惡毒的人、小心拿刀捅你」，再從隨身包包內拿出水果刀揮向醫護人員，嚇得在場醫護人員及保全合力將水果刀搶下並報警。
台中市北區文正派出所表示，3月5日凌晨接獲中國醫藥大學附設醫院急診室電話報案，護理人員被持刀威脅，立即派遣員警前往查處，員警到場時，現場護理師指稱王女有恐嚇及妨礙醫療行為，因此將王女以違反醫療法準現行犯帶返所偵辦，全案警詢後將王嫌依違反醫療法及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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