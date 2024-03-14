俄總統大選明登場！蒲亭親自拉票 克宮：結果將展現社會支持侵烏
俄羅斯週五（15）將舉行全國性總統大選，被外界認為將再順利獲得6年任期的現任總統蒲亭（Vladimir Putin）今公開呼籲俄羅斯國民在本週末的大選當中投下神聖的一票，並稱參與選舉是「愛國行為」。克里姆林宮則表示，選舉的結果將會證明俄羅斯社會力挺蒲亭入侵烏克蘭的行動。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯將於明日開始舉行總統大選，儘管本屆選舉的總統候選人有4人，但選舉中並沒有真正的反對派，外界普遍預期自1999年底開始掌權的蒲亭將毫無壓力地再度連任，並且在獲得再6年任期後成為繼凱薩琳大帝以來，在位最久的俄羅斯統治者。
尋求連任的蒲亭在投票前夕公開向選民進行最後呼籲，他稱國家現在正處於艱難時期，敦促俄羅斯人民在週末登場的大選踴躍投票。《法新社》報導指出，蒲亭在這場演說中將投票與展現團結、愛國情操掛鉤，並直白地説「參與這場選舉，就是一種愛國情操的表現」。
蒲亭表示，就連前線的戰士也將進行投票，「他們一方面展現勇氣、保衛祖國，同時也參加了選舉，為我們所有人樹立了榜樣」；克里姆林宮則表示，本週末的投票幾乎能會確保蒲亭再次獲得6年任期，這將表明社會「完全支持莫斯科的『特別軍事行動』」。