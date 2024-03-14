路透社獨家披露：川普授權CIA透過假帳號對中國進行「認知作戰」

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儘管美國官員沒有提供這些行動的具體細節，但官員們強調他們透過假帳號所散播的言論都是基於事實，除了讓中國民眾反對中國政府外，有兩位前官員透露，這些行動也旨在讓中共領導高層益發偏執，互生疑心，導致北京花費資源嚴格排查外力對其網路的入侵，「我們希望他們追逐幽靈」。
對於《路透社》的報導，CIA發言人羅賓森（Chelsea Robinson）拒絕置評。中國外交部則表示，此事表明了美國政府利用「輿論空間和媒體平台作為武器，散佈虛假訊息，操縱國際輿論」。
消息人士稱，川普授權CIA進行的這項行動，是對於中國多年來旨在擴大其全球影響力的回應。《路透社》稱無法確定這項計畫實際上造成了多少影響，也無法確定拜登政府是否讓CIA持續進行這項行動，白宮國安會發言人華特斯（Kate Waters）對此拒絕置評。
喬治亞大學的政治學教授強森（Loch Johnson）表示，透過秘密散佈輿論，可讓影響力植入到擁有媒體審查制度以及受眾不太相信美國政府說法的地區，類似手法在冷戰時期十分常見。比如CIA在1950年代曾經在東德創辦了一本占星雜誌，通過星座占卜散佈關於共產黨領導人的不祥預測。
前CIA分析師希爾（Heer）則認為這樣的秘密行動可能會適得其反，將被北京拿來作為美國試圖顛覆中國的「證據」。