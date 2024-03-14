今日廣場》李妍慧／反對藍營「不在籍投票」草案　護台灣選舉公正

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨以「已有115個國家實施不在籍投票」為由力主不在籍投票的正當性。我們不禁想問：如果有一天台灣人在中國投票，中國官方會不會想方設法介入，企圖影響選舉結果？又在中國以外地區特設投票所，難道中國駐外人員不會試圖干擾？這也是為什麼藍營空戰天后徐巧芯在ptt政黑板上引述「韓國憲法」為國民黨不在籍投票論點背書之後，底下噓聲一片。畢竟大家都很清楚，韓國不是台灣，不像台灣一樣有中國軍機、軍艦一直繞行。況且，即使是施行不在籍投票，南韓人也不能在北韓投票。（那台灣人竟要在中國投票？）
即便惡鄰居虎視眈眈，台灣透過一次又一次民主選舉，讓全世界看到台灣，連《彭博社》都曾特別報導台灣在籍投票制度，可防中國干擾大選。台灣現行制度無分男女、宗教、種族、階級、黨派，享有憲法賦予的權利及義務，被國際認可，被視為實現高度民主自由的開放國家。這是值得全民珍視的民主成果。
根據《中華民國憲法》第129條，各種選舉應「以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」本條即是「秘密投票」的鐵律，更不要說《中華民國憲法增修條文》第2條明定，在國外國民應返國行使選舉權。國民黨執意提出具有違憲疑慮的不在籍投票草案，令人懷疑根據為何？所讀的憲法到底還是不是《中華民國憲法》？
2024年總統大選結束，看似塵埃落定，卻有挺民眾黨網紅帶風向暗指政府作票事件，鬧得整個社會沸沸揚揚！如果連各陣營都派遣監票人員現場監看的現行制度，事後都出現有人為了政治利益跟流量扭曲結果造謠，那加碼境外與通訊投票，並讓中共的手大而皇之介入台灣選舉，往後台灣選舉必定更將永無寧日。
我們認為，台灣民主讓我們感到驕傲，而為了守護這份驕傲，就不在籍投票，現階段應以最無爭議的全國性公投，及移轉投票地開始，身為負責任的政治工作者，應該無法認同藍白隨意將全體2300萬人民陷入不可知的政治險境，讓無辜全民共同承擔後果。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com