白色情人節戀愛了！高雄美女警暖助人 網炸鍋：自首要來這家警局
白色情人節這天，一名來自印尼的女大生遺失錢包，被熱心民眾撿回送至高雄的派出所，熱心的女警為了盡快找到失主，打開錢包發現綁定一卡通的學生證，馬上聯繫一卡通的客服，請對方轉告失主，讓女大生迅速失而復得。高雄市府警察局將機靈女警與女大生的合照PO上網，引來大批民眾朝聖，盛讚「女警好美」、「太美了吧女警小姊姊」，還有人喊「下次我自首也要來這家警局」，警察局粉專也回覆「冷靜喔！」
記者孫唯容／綜合報導
據了解，今天有民眾送遺失錢包到警局，機靈的員警為了儘速將失物歸還原主，打開錢包發現綁定一卡通的學生證，馬上聯繫一卡通的客服，請對方轉告失主，讓女大生迅速失而復得，該名女大生原先正在趕路沒注意，回家後才發現皮夾遺失，若身上沒錢一定會相當苦惱，此時就接到客服電話，立即趕往派出所拿回錢包。
高雄市府警察局表示，女學生非常感激警方的幫助，讓她失而復得，並開心與協助她的女警合照。照片PO網後，引發網友熱議「警察小姐姐好美（我好像畫錯重點，拍謝）」、「下次我自首也要來這家警局」、「女警姐姐超棒」、「還好有你們的幫忙，辛苦了，要注意安全與保暖喔！」、「警察小姐姐人美心善 祝好人一生平安」等語。