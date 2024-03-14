波音吹哨者「離奇死亡」疑開槍自盡！律師怒駁：沒人會相信

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巴奈特在波音公司有著32年的資歷，自2010年開始在北查爾斯頓波音工廠擔任品管經理，負責製造用於長途航線的787型夢幻客機（Dreamliner），直到2017年才因健康原因退休，並在2019年開始公開指出波音公司的企業文化只在意生產速度、降低成本，就他提出的證詞發生過不少為了趕工交付飛機而在零件品管上出現疏失，且上層並未加以改善的情況，但在那之後遇到受到波音報復和面臨糟糕的工作環境。
巴奈特的2名律師特克維茨（Robert Turkewitz）和諾爾斯（Brian Knowles）告訴《BBC》，近期身為吹哨人的巴奈特和波音的纏訟就快進入尾聲，尤其在過世一週前才給出一份包含對波音公司以及自家律師提問的正式證詞。
兩名律師對外界表示，巴奈特的身心狀態良好，完全沒有會自殺的跡象，強烈表示該徹查死因，「巴奈特已經準備好將這個人生階段拋諸腦後，我們沒有看到任何跡象顯示他會自殺，根本沒有人會相信這點。」
吹哨者巴奈特的離奇死去使波音的爭議風波愈滾愈大，在此之前美國聯邦航空管理局（FAA）2017年的一項審查就已經證實過吹哨者檢舉屬實，近年來該公司的737MAX型客機更接連傳出空難事件，今年一月阿拉斯加一架波音737Max客機的機艙門還直接在空中脫落，經FAA調查後才得知該機艙門缺少4枚螺栓，另外還接連發生貨機引擎故障、客機起飛前鼻輪脫落等事件。
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