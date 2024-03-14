馬斯克SpaceX星艦第三度試射順利升空！但返程時失聯 可能已解體
美國富豪馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX今（14）日在德州波卡契卡（Boca Chica）的基地進行「星艦」（Starship）火箭的第3次發射，前兩度發射都失敗的星艦這次成功升空，順利脫離地球，替往後的太空任務打下良好基礎。不過，按計畫星艦在脫離大氣層後，將返航重新回到地球，並於印度洋的著陸點降落，但SpaceX表示星艦已經失聯，可能已經在太空中解體。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，星艦上的TDRSS追蹤器與透過網路和SpaceX的聯繫都已經失去，這可能意味著星艦已經在太空中解體。但即使如此，這次的發射成功讓星艦脫離地球依舊是一次巨大的進步。
SpaceX團隊表示，雖然今天無法按計畫在印度洋的著陸點回收火箭，但看到這次發射取得了多大的進展，真是令人難以置信，後續將繼續針對這次發射進行大量的數據評估和研究。
《BBC》報導指出，第3度試射的SpaceX雄心勃勃，除了發射外，他們還演練了在飛行中打開星艦的門，作為之後將衛星彈出的預先實驗，同時也實驗了燃料轉移，為之後可能需要的太空補充燃料預先嘗試。
至於星艦在返回地球途中失聯，《BBC》報導表示，火箭重新進入大氣層的速度非常快，就像小隕石會在這過程中被燒掉一樣，星艦的鋼材可能還不足以應付大氣層的考驗。當然也有一種可能，就是火箭本身並未解體，但是訊號傳送的系統遭到破壞。無論如何，還需要一些時間來確定在返程時發生了什麼事。