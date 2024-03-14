林俊傑唱到一半上救護車！「緊急治療」畫面曝光 歌迷心疼哭不停
金曲歌王林俊傑日前抱病在中國大陸成都開唱，忍著發高燒重感冒的不適表演，硬撐到中場趕緊衝到停在後台的救護車上，進行噴霧治療並補充糖分，幕後影片今（14）日曝光後，令歌迷心疼喊道：「看到後面全程哭到結束！」
記者黃雅琪／綜合報導
林俊傑今日在YouTube發布新影片「JJ20 VLOG 第20集」，並寫下：「JJ20 VLOG第20集來了！2024首站成都，鑒證了與團隊和所有歌迷朋友們之間的凝聚力，我們一起完成了我以為不可能完成的任務，謝謝你們的陪伴！我們杭州見！」影片中紀錄林俊傑在成都舉辦演唱會的花絮，公開他其實在開唱前就已經感冒了，本來以為身體健康已經轉好，沒想到抵達成都後又著涼，先是發燒、彩排時又失聲，吃下感冒藥撐著完成第一天表演。
到了第二天病情持續加重，林俊傑拖著病體上台表演，趁著中場空檔到救護車上補充糖分、做噴霧治療，再趕回舞台上開唱。一直到表演結束後，林俊傑自己也不敢相信地說：「我竟然唱到現在還可以唱。」影片曝光後令歌迷相當心疼「誰懂，看到後面全程哭到結束」、「謝謝你這麼難受的情況下還堅持唱到底」、「後面看到哭，辛苦JJ。」
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