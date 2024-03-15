大谷翔平老婆終於曝光！妻子外型像戶田惠梨香 情人節公開放閃
大谷翔平不忍了！道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（14）日在韓國首爾戰比賽前，公開一張IG照片，是他跟老婆還有翻譯水原一平、及她的妻子野間えりか，以及山本由伸、山本由伸翻譯園田芳大的合照，其中大谷用韓文寫下「等不及了！」，幾乎要在比賽前就提前曝光老婆行蹤，大谷老婆外型很像女星戶田惠梨香，證實就是前女籃球星田中真美子，加上美國今天也是情人節，大谷也罕見公開放閃。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平日前在IG公布自己結婚，主要是因為為了要躲避媒體，以及不少人對他的懷疑，不過大谷低調的個性，不希望自己公開老婆長相。
但因為大谷人氣太高，日本媒體還祭出「100萬日幣」的價格要專訪他的妻子，大谷不讓媒體炒作，自己在IG公開照片，也讓「大谷太太」田中真美子意外曝光。
田中真美子小大谷兩歲，現年27歲，過去是日本女籃國手，曾經來過台灣，打過瓊斯盃還有台北世大運，她主要在球隊打大前鋒，去年突然引退後，不僅把IG「消失」，整個人也都搬到美國。
而田中真美子外型亮麗，被封為「日本王祖賢」，她曾擔任過平面模特兒，跟大谷有「最萌身高差」，大谷身高193公分，她也有180公分，完全承襲大谷家「運動員世家」的組合，由於大谷父親是棒球員，母親是排球員，都可以感受到「下一代大谷」也可能是很好的運動員人選。
大谷翔平預計要在首爾海外賽出場，並且這次有妻子隨行，回到亞洲，勢必將成為全亞洲媒體焦點，以及他的表現也會被放大檢視。
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