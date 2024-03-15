大谷翔平老婆終於曝光！妻子外型像戶田惠梨香　情人節公開放閃

大谷翔平老婆就是田中真美子！準備搭機前往首爾　球迷獻上祝福

▲大谷翔平老婆瘋傳是「日版王祖賢」！田中真美子符合「一要件」。（圖／取自富士通籃球隊）
▲大谷翔平老婆瘋傳是「日版王祖賢」！田中真美子符合「一要件」。（圖／取自富士通籃球隊）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平老婆田中真美子終於現身！大谷翔平所屬洛杉磯道奇隊將出發前往首爾比賽，不過就在球隊搭上巴士從亞利桑那基地出發時，大谷放上IG照片，是他跟妻子以及好友山本由伸、翻譯水原一平等「家族」大合照，其中大谷老婆田中真美子笑得很甜蜜，他在193公分高的大谷身旁，就像是小鳥依人，大谷翔平也笑開懷，跟老婆公開情人節「放閃」。

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▲大谷翔平老婆就是田中真美子！準備搭機前往首爾，球迷獻上祝福。（圖／大谷翔平IG)
▲大谷翔平老婆就是田中真美子！準備搭機前往首爾，球迷獻上祝福。（圖／大谷翔平IG)
田中真美子是原本效力於日本富士通的女籃前國手，外型十分亮麗，台灣球迷封為「日本王祖賢」，而她也在去年突然引退，同時將個人IG帳號刪除，因此被許多人認為是遠赴美國居住，與大谷翔平結婚的最有可能人選。

大谷曾透露自己妻子跟他差距為2歲左右，大谷即將30歲，193公分，田中真美子身高也有180公分，為了大谷，遠赴美國，當他的後盾。

▲大谷翔平老婆瘋傳是「日版王祖賢」！田中真美子符合「一要件」。（圖／取自富士通籃球隊）
▲大谷翔平老婆瘋傳是「日版王祖賢」！田中真美子符合「一要件」。（圖／取自富士通籃球隊）
大谷跟她也一起養了「彈額頭」小狗，兩人感情很好，還一起追劇，看「忍者之家」等日劇，而大谷也很有耐性，都跟她在家裡約會。

這是大谷第一次公開老婆就是田中真美子，不少球迷也十分開心，紛紛留言「她看起來很漂亮」、「他們很匹配！」、「真的很好看」，田中也穿上黑色的衣服，十分低調，加上大谷代言的NB鞋子，不言而喻。

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