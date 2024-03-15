2月CPI、PPI均高於預期！憂心「通膨復燃」 美股主要指數盡墨
美國公布最新2月生產者物價指數（PPI），顯示月增0.6%，超乎分析師預期，加上早先公布的2月消費者物價指數（CPI）月升0.4％、年增3.2％，同樣略高於經濟學家預期，引發市場對通膨復燃的擔憂，美股主要指數14日全面收黑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，繼消費者物價指數（CPI）後，PPI 也顯示成本壓力升高，2月增率達0.6%，即使排除食品和能源價格，核心PPI也月增0.3%，雙雙高於預期，讓聯準會（Fed）實現2%通膨率的目標面臨挑戰，並推高美債殖利率、導致美股下跌。
報導指，PPI報告是聯準會19日至20日舉行的政策會議前，所發布的最後一份主要經濟數據。由於通膨壓力高過預期，美股14日開盤後，呈現「先升後跌」，最終道瓊止步連三漲，標普500和那指也延續跌勢。
14日收盤，道瓊工業指數下跌137.66點或0.35%，收38905.66點；標準普爾500指數下滑14.83點或0.29%，收5150.48點；科技股那斯達克指數下跌49.24點或0.30%，收16128.53點；費城半導體指數挫跌85.31點或1.75%，收4783.65點。