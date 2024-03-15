民進黨台南市黨部主委潘新傳遭毆　2惡煞遭聲押禁見

民進黨台南市黨部主委潘新傳13日上午在自己經營的南區護理之家前遇襲，遭2名男子持球棒毆打，所幸僅輕微挫傷。2嫌在案發後1小時主動向警方投案，面對犯案動機卻說不清楚，口風很緊，並強調不認識潘，警方昨（14）晚依妨害自由、傷害、毀損罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後向法院聲押禁見。
社會組／綜合報導
台南地檢署指出，涉嫌行兇的24歲蔡姓、19歲李姓男子，分別來自嘉義、屏東，涉犯組織犯罪條例第3條第1項參與犯罪組織及刑法強制、傷害、毀損等罪嫌，且有串供、滅證、逃亡之虞，檢方訊後向台南地院聲請羈押禁見，並持續調查犯案動機。
警方調查，潘新傳當日準備搭乘黨部座車離開護理之家時，突然1輛汽車駛進停車場，蔡男、李男下車後將潘新傳拉出車外，雙方爆發拉扯衝突，所幸潘新傳僅有輕微挫傷。蔡男、李男持球棍毀損黨部座車，1名復康巴士見狀後，立即上前制止，不料卻被惡煞打傷送醫。
2男行凶後駕車逃逸，案發後1小時主動向北區第五分局投案，由轄管南區第六分局帶回偵訊，昨日警方以傷害、毀損等罪嫌移送南檢偵辦，詳細動機仍待釐清。
潘新傳表示，自己不認識2名惡煞，也不清楚對方逞兇動機目的，他待人處事以和為貴，不和人計較，事業也未與人結怨，懇請各界莫再臆測，後續已交由警方處理，盼全案真相早日水落石出。