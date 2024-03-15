議員陳重文涉監視器弊案！帳戶5千萬金流交代不清 遭檢聲押禁見
14日下午，台北市議員陳重文遭北檢搜索，他被控利用質詢機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，並藉此追加預算、從中收取賄賂。台北地檢署發動搜索，包括陳重文議會辦公室，並約談台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到案，檢方漏夜偵訊，發現陳重文有5千多萬元金流交代不清，且說詞與業者有出入，15日凌晨向法院聲押禁見，預計15日下午開羈押庭。
記者林盈君／綜合報導
據了解，北檢共約談台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到說明，複訊後，諭令李慶煌350萬元交保、陳重文妻子200萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保等。而陳重文於偵訊時否認收賄，卻對帳戶內5千多萬資金交代不清，諸多供詞前後矛盾，檢方也查到，陳重文有次在質詢前，曾與監視器業者碰面，之後帳戶內就存入不明資金，因此懷疑涉嫌重大。
北檢大動作搜索消息傳開後，在北市議會投下震撼彈，陳重文是北市三連霸議員，14日因涉貪遭移送時未發一語。檢警初步調查，懷疑陳於去年12月至今年1月間，疑收受業者賄賂，並利用職權、施壓提高服務費預算。14日晚間北檢複訊後，認定陳重文涉貪情節重大，有串證之虞，有羈押必要，因此向法院聲押禁見。