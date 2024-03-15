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沒有李多慧！樂天女孩官方照看出跳槽端倪　鐵粉心碎：我也要掰了

▲李多慧消失在樂天女孩官方合照，被認定跳槽　鐵粉心碎。（圖／李多慧IG）​
▲李多慧消失在樂天女孩官方合照，被認定跳槽　鐵粉心碎。（圖／李多慧IG）​

記者楊穎軒／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩」近1年，新合約花落誰家成為焦點，日前小龍女經紀人莉奈證實和李多慧相約談工作，讓跳槽傳言甚囂塵上。樂天女孩粉專昨（14）日公開一張旗下成員的大合照，宣傳應援商品活動，其中不見李多慧身影，有鐵粉失望表示：「看來我也要跟樂天掰了！」

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▲李多慧在IG上傳自己挑戰IU新歌的舞蹈挑戰，致敬IU新專輯中的主打歌曲之一〈Holssi〉。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧炙手可熱，下一步動向備受關注。（圖／李多慧IG）
樂天女孩官方發文公布全新開季應援商品組預購活動，附上一張全體女孩的照片，可見有確定續約的隊長兼CEO籃籃、巫苡萱、陳怡叡、李恩菲等人氣成員，唯獨沒有去年在台灣颳起旋風的李多慧。

▲樂天女孩最新官方宣傳照。（圖／Rakuten Girls臉書）​
▲樂天女孩最新官方宣傳照。（圖／Rakuten Girls臉書）​
該張相片曝光後，許多粉絲大失所望，「有Dora，沒多慧」、「多慧呢？掰掰了？去年多慧不是哭著說很感動，明年還要留在樂天」、「多慧真的去味全龍嗎」、「我家多慧呢」、「82號呢」、「好歹先po個 thank you文吧」、「多慧在搭飛機往台灣晚上抵達，等了好久真的回來了，難道真的離開了」、「準備跟多慧轉隊了」、「無緣再相會！」

據了解，李多慧昨天深夜從南韓飛抵桃園機場，親切幫接機粉絲簽名，卻沒有出現在樂天女孩的官方合照中，讓人有無限聯想，加上11日小龍女經紀人莉奈向《NOWnews今日新聞》
坦承和李多慧在韓國見面談合作案子，也透露林襄和李多慧私下頻繁通訊，是否真的延攬女神，莉奈只說：「後續有好消息，會再跟大家分享！」

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