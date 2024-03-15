LINE照片檔案快備份！「Keep功能」7/31結束服務　免費1G空間沒了

今起限3天！全家美式、霜淇淋第2件10元　7-11咖啡買1送1倒數一天

▲今（15）日起限3天，全家週末分享日開跑，經典美式、霜淇淋第二件10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（15）日起限3天，全家週末分享日開跑，經典美式、霜淇淋第二件10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（15）日起限3天，全家週末分享日開跑，經典美式、霜淇淋第二件10元；7-11卡布奇諾、濃萃美式買1送1最後一天，接下來接檔的為國際早餐日，行動隨時取指定飲品買4送2，還有搭三明治的早餐組合；萊爾富也有美式、拿鐵第二杯10元優惠；OK超商買20送12可寄杯組合，倒數最後一天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家便利商店

📍門市｜3月15日至3月17日
◾特大杯經典美式第二杯10元，5.8折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第二支10元，6.2折（原價49元、特價30元）

▲全家五六日限定，特大杯美式、霜淇淋第2件10元。（圖／業者提供）
▲全家五六日限定，特大杯美式、霜淇淋第2件10元。（圖／業者提供）
📍APP｜3月14日至3月19日
◾大杯特濃美式5杯190元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價48元）

▲全家拿鐵、美式情人節寄杯限定優惠登場。（圖／全家APP）
▲全家拿鐵、美式情人節寄杯限定優惠登場。（圖／全家APP）
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家門市指定熱飲買一送一。（圖／業者提供）
▲全家門市指定熱飲買一送一。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內APP開啟共享功能，3月27日前可獲得以下優惠。
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家38婦女節咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至3月15日
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11自周一至周五限時5天指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11自周一至周五限時5天指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至3月15日
◾大杯熱卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾太妃焦糖瑪奇朵／榛果拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）

▲7-11線上寄杯開跑白色情人節優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開跑白色情人節優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／經典純奶茶任選買4送2
◾中杯精品美式／精品拿鐵任選買4送2
◾燕麥指定系列任選買4送2，包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶
◾大杯拿鐵3杯加49元指定三明治系列商品3個
◾大杯美式3杯+49元三明治系列商品3個
指定三明治包含: 鮪魚洋芋溏心蛋三明治、小龍蝦沙拉蛋三明治、紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治

▲7-11國際早餐日優惠。（圖／業者提供）
▲7-11國際早餐日優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜3月20日至4月2日
◾CITY CAFE濃萃系列或厚乳拿鐵享第二杯半價優惠

🟡OK超商
📍門市｜即起至3月15日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.8折（原價55元、特價37）

📍APP｜即起至3月15日
◾大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買10送5，6.8折（原價55元、特價37）
◾大杯美式買20送12，6.5折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.6折（原價55元、特價35）

🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元（原價65元、特價38元）

▲慶祝戴資穎摘金成功，萊爾富同步祭出指定咖啡限定快閃優惠與民同歡。（圖／業者提供）
▲萊爾富咖啡第二杯10元優惠，包括拿鐵、美式通通有。（圖／業者提供）

只有一天！全家飯糰、優酪乳「買1送1」　國際早餐日吃10元麵包

慶白色情人節！7-11霜淇淋、思樂冰買1送1　全家霜淇淋第2支10元

白色情人節咖啡優惠！7-11拿鐵買2送2、美式25元　全家咖啡買1送1

全聯春茶賞「紅茶、奶茶買1送1」！冬瓜茶11元開喝　泡麵也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞