大谷翔平老婆是田中真美子！1個月前意外被猜中　自爆最大關鍵曝

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而在大谷翔平公布自己已經結婚之後，有網友找到日本棒球YouTube頻道「FRANCHISE PLAYBALL」在2月時上傳一部大谷在春訓的影片，內容就提到他在訓練時旁邊出現了「神秘美女」，然而在該影片當中，鏡頭捕捉到一位身高超過180公分、身穿藍色上衣的女子，引發眾人好奇該名女子的身分為何。
有趣的是，由於拍攝距離較遠，加上還有陽光照射的緣故，其實女子的臉孔並未非常清楚，當時有日本球迷篤定「這一定就是前女籃球員田中真美子」，而也有人認為「不就是道奇隊的訓練員而已，只是長得像田中真美子吧？」然而，不管是真的長得像，或者影片中女子就是田中真美子本人，經過1個月後的情人節，大谷翔平自爆愛妻身分，也證實了球迷1個月前的猜測沒錯。
大谷翔平「保密到家」卻自爆愛妻身分！聰明不步上「羽生結弦後路」
大谷翔平原本非常的神秘，對外完全不公開自己老婆的身分，面對媒體一律都是以「老婆是普通人、日本人」帶過，然而這次卻自己跳出來自爆老婆身分，實屬讓不少人感到意外。不過探究其原因也不難理解，大谷翔平身為國際級球星，一舉一動都備受關注，未來也不可能都不與妻子同進同出，屆時被媒體跟拍追蹤也是很日常的事情，早晚都要曝光，不如自己宣布來的更為大氣些，也不必再遮遮掩掩。加上這次要飛到韓國去，如果帶愛妻同去被韓媒拍到又要解釋一堆，大谷翔平果斷自己公開也不怕閒言閒語，加上又是情人節！讓不少球迷也大讚：「真的太甜啦！」
過去日本「滑冰王子」羽生結弦，去年宣布與前妻離婚時，就也有提到「除了他們兩人外，也有針對雙方親朋好友的毀謗、跟蹤、未經許可就採訪報導等行為發生，在家附近還曾遇過可疑的人及車輛徘徊、或是突然有人呼喊的情況」，面對媒體的跟拍以及騷擾，讓他們夫妻感到不堪其擾。
知名球評「體育大叔」也曾經說過，羽生結弦離婚時就有坦言，就是不堪老婆一直被媒體偷拍，才決定放她自由、決定離婚，何況大谷為了不讓老婆曝光，幾乎不曾和老婆出門約會，「如果不想步上羽生結弦的後塵應該直接將老婆公開，甚至讓她加入道奇球場大嫂團的觀眾席」才對。