LINE照片檔案快備份！「Keep功能」7/31結束服務　免費1G空間沒了

大谷翔平老婆是田中真美子！1個月前意外被猜中　自爆最大關鍵曝

▲大谷翔平老婆被封為「日版王祖賢」！前女籃國手田中真美子未來將受到注目。（圖／取自推特@ohtani_dodgers）
▲大谷翔平老婆被封為「日版王祖賢」！前女籃國手田中真美子未來將受到注目。（圖／取自推特@ohtani_dodgers）

記者張嘉哲/綜合報導

大谷翔平日前宣布自己已經結婚有了愛妻，讓大批球迷感到非常震驚，認為大谷翔平這種國際級人物，能「保密到家」的談戀愛甚至結婚，實在非常的厲害！而14日晚間，原本一直不肯公開愛妻是誰的大谷翔平，終於在IG限時動態公布自己的老婆身分，其愛妻就是先前被瘋傳的日本前女籃國手「田中真美子」。事實上，早在1個多月前，就已經有棒球頻道拍到疑似老婆陪練球的畫面，當時就有日本網友猜測場邊的女生非常像「田中真美子」，如今答案也終於公布，不少球迷都獻上祝福！

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平愛妻1個月前就曝光？春訓畫面早被猜中老婆身分

而在大谷翔平公布自己已經結婚之後，有網友找到日本棒球YouTube頻道「FRANCHISE PLAYBALL」在2月時上傳一部大谷在春訓的影片，內容就提到他在訓練時旁邊出現了「神秘美女」，然而在該影片當中，鏡頭捕捉到一位身高超過180公分、身穿藍色上衣的女子，引發眾人好奇該名女子的身分為何。

▲棒球頻道2月釋出大谷翔平春訓影片，就有出現一名神祕女子，有人認為是道奇員工，也有人一口咬定這就是「田中真美子」。（圖/YT@）
▲棒球頻道2月釋出大谷翔平春訓影片，當時就有出現一名神祕女子，有人認為是道奇隊員工，也有人一口咬定這就是「田中真美子」。（圖/YT@FRANCHISE PLAYBALL）
有趣的是，由於拍攝距離較遠，加上還有陽光照射的緣故，其實女子的臉孔並未非常清楚，當時有日本球迷篤定「這一定就是前女籃球員田中真美子」，而也有人認為「不就是道奇隊的訓練員而已，只是長得像田中真美子吧？」然而，不管是真的長得像，或者影片中女子就是田中真美子本人，經過1個月後的情人節，大谷翔平自爆愛妻身分，也證實了球迷1個月前的猜測沒錯。

大谷翔平「保密到家」卻自爆愛妻身分！聰明不步上「羽生結弦後路」

大谷翔平原本非常的神秘，對外完全不公開自己老婆的身分，面對媒體一律都是以「老婆是普通人、日本人」帶過，然而這次卻自己跳出來自爆老婆身分，實屬讓不少人感到意外。不過探究其原因也不難理解，大谷翔平身為國際級球星，一舉一動都備受關注，未來也不可能都不與妻子同進同出，屆時被媒體跟拍追蹤也是很日常的事情，早晚都要曝光，不如自己宣布來的更為大氣些，也不必再遮遮掩掩。加上這次要飛到韓國去，如果帶愛妻同去被韓媒拍到又要解釋一堆，大谷翔平果斷自己公開也不怕閒言閒語，加上又是情人節！讓不少球迷也大讚：「真的太甜啦！」

▲大谷翔平妻子終於曝光！老婆外型像戶田惠梨香，情人節公開放閃。（圖／大谷IG)
▲大谷翔平妻子終於曝光！老婆外型像戶田惠梨香，情人節公開放閃。（圖／大谷IG)
過去日本「滑冰王子」羽生結弦，去年宣布與前妻離婚時，就也有提到「除了他們兩人外，也有針對雙方親朋好友的毀謗、跟蹤、未經許可就採訪報導等行為發生，在家附近還曾遇過可疑的人及車輛徘徊、或是突然有人呼喊的情況」，面對媒體的跟拍以及騷擾，讓他們夫妻感到不堪其擾。

知名球評「體育大叔」也曾經說過，羽生結弦離婚時就有坦言，就是不堪老婆一直被媒體偷拍，才決定放她自由、決定離婚，何況大谷為了不讓老婆曝光，幾乎不曾和老婆出門約會，「如果不想步上羽生結弦的後塵應該直接將老婆公開，甚至讓她加入道奇球場大嫂團的觀眾席」才對。

▲日本「花滑王子」羽生結弦傳出離婚要付2億元贍養費。（圖／羽生結弦推特）
▲日本「花滑王子」羽生結弦閃電離婚，曾經透露「面對媒體的跟拍以及騷擾，讓他們夫妻感到不堪其擾」。（圖／羽生結弦推特）

大谷翔平老婆終於曝光！妻子外型像戶田惠梨香　情人節公開放閃

大谷翔平老婆就是田中真美子！準備搭機前往首爾　球迷獻上祝福

大谷翔平老婆提前「劇透」！愛妻田中真美子被封為「日版王祖賢」

大谷翔平放閃！妻子是前女籃球星　球迷「歪樓」山本由伸跟翻譯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞