把握假日好天氣！下波鋒面、大陸冷氣團接力　低溫跌到10度時間曝

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吳聖宇說明，今天週五（15日）持續會受到華南雲系東移的影響，各地維持多雲或陰天的天氣型態，中北部地區預報上可能會有些局部零星的小雨或飄雨機會，但是降雨的情況應該不會太明顯，不至於影響到大家外出活動。溫度方面，中部、北部、東半部白天高溫大約在攝氏22至25度之間，南部有機會來到攝氏25至27度或以上，今晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍有可能降到攝氏15度以下，日夜溫差的變化還是會稍微大一些。
週末假期好天氣，各地多雲到晴、降雨不明顯
明後天週末假期（16日、17日）隨著底層南風增強，華南雲系東移的位置也會跟著往北調整，對台灣的影響減小。週六上半天中北部、東北部雲量仍然較多，下半天之後陽光可望露臉，週日各地則是多雲到晴的天氣為主，降雨都不明顯，預報上來看在東半部地區，以及各地山區午後有些零星局部的降雨訊號，但是都很微弱，實際的降雨應該很有限，是個適合安排假期活動的天氣型態。
溫度也隨著南風暖空氣增強以及天氣好轉而會進一步上升，北部、東半部白天高溫可以來到攝氏24至26度或以上，中南部更會來到攝氏27至29度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫則是攝氏15至17度左右，南部、花東空曠地區低溫攝氏17至19度，早出晚歸的朋友仍要注意溫差的情況。
下週鋒面+強烈冷氣團接力發威，有10度低溫發生機會
下一波鋒面可能在週日深夜到下週一（18日）清晨間接近台灣北部，然後在週一的下半天到晚間通過台灣附近後繼續向東移動，後續東北季風增強，冷空氣跟著南下，週二（19日）到週四（21日）清晨又會是一次溫度較低的過程，有機會達到大陸冷氣團等級，中北部、東北部空曠地區配合輻射冷卻作用，不排除又會有攝氏10度上下低溫發生的機會。
這一波鋒面、冷空氣也是水氣較少的類型，下週一、二（18-19日）在北部、東半部有短暫陣雨的機會，中南部維持多雲或有陽光的天氣，下週三、週四（20-21日）轉為乾冷，各地為多雲到晴的天氣為主，整體降雨並不多。下週四白天之後溫度回升，然後一直維持到週末（23-24日）都可望是明顯回暖，天氣也持續穩定晴朗的型態，可以好好把握，不過預報的時間尚早，後續變化還有待觀察。