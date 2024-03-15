大谷翔平情人節放閃有細節！愛妻田中真美子穿情侶鞋、身高也超配
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，昨（14）日晚間在韓國的比賽前，無預警得在個人Instagram發出一張多人合照，並用韓文寫下「等不及了！」其中也包含了自己和妻子田中真美子的合照，證實先前外界的傳聞。此一消息也瞬間引起網路熱烈討論，有眼尖網友發現大谷翔平和田中真美子兩人穿了「情侶鞋」，而且兩人的身高也非常匹配。
記者林之越/綜合報導
從合照中可以看到，身高180公分的田中真美子站在193公分的大谷翔平旁邊，沒有明顯的身高差，甚至還跟右側178公分的日籍投手山本由伸差不多。
大谷翔平選擇在情人節放閃，一改過去低調作風，已經讓全世界球迷驚訝，但有網友注意到，大谷翔平和田中真美子兩人身穿同款異色的New Balance「情侶鞋」，在細節處默默的放閃，顯現兩人好感情。
其實早在合照曝光之前，就有許多媒體指出田中真美子可能是大谷翔平的老婆。因為她原先是效力於日本富士通的女籃前國手，不過在去年突然引退，同時將個人IG帳號刪除。
再加上，大谷曾透露自己妻子跟他差距為2歲左右，大谷即將30歲，田中真美子的年齡也恰巧吻合，所以被外界揣測這一連串行為，可能就是為了遠赴美國和大谷翔平同居。
不少網友注意到兩人的情侶鞋和匹配的身高後，也紛紛留言表示「這兩個人真的是太配了」、「大谷翔平的老婆真的很漂亮」、「兩個人看起來都很時尚」、「我覺得她比山本由伸還高」等。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁