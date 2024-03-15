MLB／釀酒人終結者Devin Williams骨折！將缺陣三個月恐無緣開季
大聯盟（MLB）賽季將在本月底正式開打，但身處國聯中區的密爾瓦基釀酒人，在今（15）日卻傳來壞消息，根據《ESPN》記者Jeff Passan表示，「釀酒人當家終結者Devin Williams被診斷出背部有兩處應力性骨折，預計缺席3個月確定趕不上開季。」
記者張志宇／綜合報導
記者Jeff Passan透露，「這個問題從上賽季就困擾著Devin Williams，但休賽期卻選擇以軟性方式治療，並未選擇動刀，在春訓時背部被診斷出兩處出現應力性骨折，預計將缺席3個月。」
失去Devin Williams無疑對釀酒人的戰力大打折扣，因為Devin Williams可說是近5季大聯盟最好的後援投手，過去5季防禦率僅有1.89，上賽季61場出賽中，繳出防禦率1.53與收下36次救援成功。
對於開季牛棚並沒有Devin Williams坐鎮，總管Matt Arnold則表示，「失去Devin Williams對球隊來說損失極大，我認為沒有人能取代他，但我相信團隊中有很多我們需要的人，到時會有人適時頂替。」
值得一提，Devin Williams可說是近年大聯盟後援投手的代表，曾在2020年拿下新人王與國聯最佳救援投手，隨後更在2022與2023年入選全明星賽。
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