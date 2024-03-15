全英公開賽／台灣男雙好威！麟洋配、李楊配皆擊敗中國組合闖8強
2024年超級1000系列全英羽球公開賽，台灣男雙接連傳回捷報，「麟洋配」李洋／王齊麟、「李楊配」李哲輝／楊博軒兩組人馬皆戰勝中國組合，闖進到男雙8強，延續在歐洲賽區的好狀態。
記者黃建霖/綜合報導
今天台灣兩對男雙都闖進到8強，王齊麟／李洋大戰3局以22:20、19:21、21:16擊敗第2種子梁偉鏗／王昶，而李哲輝／楊博軒21:18、21:16則戰勝第8種子劉雨辰／歐烜屹，雙殺中國組合，雙雙晉級。
李哲輝／楊博軒在近期狀態絕佳，法國公開賽殺進到冠軍戰，德國賽也打進到冠軍戰，泰國賽則闖到8強，在今年的表現有所突破，這一場比賽能夠擊敗去年世界羽聯年終總決賽四強隊伍，證明自己的水準。
而李洋／王齊麟今天的表現也很夠水準，首局一路領先拿下，次局以些微差距丟掉後，決勝局他們在15:14後連拿5分奠定勝基，最終擊敗中國「梁王」，取得晉級門票。
李洋／王齊麟下一場將對上世界第7印尼Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto；而李哲輝／楊博軒則要強碰世界第30的泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，努力爭取4強資格。
而另外一組台灣組合，對上馬來西亞前世錦賽冠軍、第5種子謝定峰／蘇偉譯也有不錯的表現，可惜最終以18:21、22:24落敗。
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