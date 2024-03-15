LINE「Keep功能7月結束」！眾傻眼點1服務先廢　內行改用這招免費

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LINE在（14）日發出公告：「Keep功能即將於7月31日結束服務，提醒大家務必儘早備份重要資料」，而所謂Keep功能，就是LINE官方提供給用戶免費的1GB空間，用戶可以在跟親朋好友、同事的對談當中，儲存包括照片、影片、文字內容、檔案甚至是連結在裡頭，而且儲存沒有期限，因此許多人都會將一些重要的資料放在其中。
消息曝光後，不少網友紛紛回應「真正該廢的是VOOM....怎麼會廢除Keep這麼重要的功能」、「該砍的VOOM不砍，根本沒人在用」、「真的傻眼，我都用這個存資料的說」、「Keep好用欸... VOOM真的才最應該砍掉」、「VOOM才先砍掉吧，佔版位又不明所以的東西」、「Keep為什麼會取消....我寧願花錢擴充耶」。
而用戶點名的功能「VOOM」，是LINE在2022年上線的功能，用戶在聊天室的頁面下方就可以看到選項，是一個可以發布短影音的內建平台，不過當今Tik Tok、抖音甚至是IG的Reels當道，LINE在這個市場明顯比較不吃香，實際詢問周遭數位朋友，完全沒有人打開該功能過，甚至有朋友根本不知道有「VOOM」這個功能。
LINE「Keep功能」結束怎麼存資料？內行「一人群組」免費爽用
對於許多人來說，LINE「Keep」假如真的結束服務，那麼應該怎麼存資料呢？其實，只要創立一個只有自己的群組就能擁有一個無限大的儲存空間，像是相簿功能、記事本功能都可以使用，相簿可以放滿照片都沒有保存期限，記事本則可以放連結、文字等等，而一般檔案則就比較麻煩些，因為聊天室內容會過期，還是建議存放在雲端或者是電腦上，以防遺失。
以《NOWnews》記者來說，平常沒有使用Keep的習慣，都是用一人群組來存資料，在記事本打上分類貼文，可以隨時更新，例如「各大社群帳號密碼」、「2024事件簿」等等；而相簿方面也是按照名稱來分類上傳照片，例如「吃喝玩樂相簿集」等；至於檔案，有在使用電腦的還是放在電腦上就好，雖然對有在用Keep的人來說會變得比較繁瑣，但用久之後就會習慣怎麼操作囉！沒有一人群組的你，可以創來嘗試看看，慢慢轉移資料，以免到時候手忙腳亂。