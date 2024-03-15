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HBL／黃萬隆教練引退、光復高中拚3連霸　HBL四強「4大看點」統整

▲在8強戰的最後一場，黃萬隆親口宣布將在這次HBL結束後引退，由教練葉韋喬完全接手執教松山高中，因此今年在小巨蛋也將是他在高中教練生涯的最後一舞。（圖／高中體總提供）
▲在8強戰的最後一場，黃萬隆親口宣布將在這次HBL結束後引退，由教練葉韋喬完全接手執教松山高中，因此今年在小巨蛋也將是他在高中教練生涯的最後一舞。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

112學年度HBL高中籃球甲級聯賽即將在3月16、17日在臺北小巨蛋迎來最終決戰，《NOWnews》今（15）日也統整這一次HBL四強戰的「4大看點」，包括黃萬隆教練告別，松山高中爭取隊史第7冠為他的高中教練生涯畫下完美句點；南子組衛冕軍光復高中爭取3連霸紀錄；東泰高中外籍生韓得勝能否帶領東泰高中勇奪隊史首冠等等，精彩可期。

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這次HBL男子組晉級4強決賽的4支隊伍依種子排序分別為：東泰高中、松山高中、南山高中、光復高中；女子組方面，則由北一女中、普門中學、陽明高中及金甌女中來角逐后座。

▲黃萬隆教練即將正式交棒給年輕教練葉韋喬，「松山教父」感性鼓勵松山校友來小巨蛋看球。（圖／高中體總提供）
▲「松山教父」黃萬隆曾帶領松山高中拿下6座HBL冠軍，其中2009-2011年間完成三連霸，本季松山高中嘗試為他爭取隊史第7冠。（圖／高中體總提供）
黃萬隆即將引退　松山高中能否為他拿下第7冠

「松山教父」黃萬隆曾帶領松山高中拿下6座HBL冠軍，其中2009-2011年間還完成三連霸，指導出胡瓏貿、馬建豪、高國豪、林韋翰、余純安等職籃好手，是台灣基層教練中的指標性人物。

本屆松山高中八強準決賽階段取得6勝1敗的戰績，以第2種子晉級4強戰。在8強戰的最後一場，黃萬隆親口宣布將在這次HBL結束後引退，由教練葉韋喬完全接手執教松山高中，畫下一個時代的句點。

松山高中準決賽將和南山高中對決，隊史第11次晉級4強，將力拚隊史的第7座冠軍，而南山則是目前南子組最多冠軍的球隊，擁有7座冠軍金盃，但前3季最終都以亞軍作收，本季目標則是嘗試第8度封王。

▲光復高中陳定杰。（圖／高中體總）
▲光復高中今年嘗試衛冕，主帥陳定杰喊話想當「新的3連霸教練」。（圖／高中體總）
光復高中挑戰衛冕　陳定杰想當下一個「3連霸」教練

光復高中2022年在天才球員陳將双帶領下勇奪隊史首冠，去年則完成2連霸，今年也已經打進4強。光復教練陳定杰對於3連霸相當渴望，他表示：「松山高中名教頭黃萬隆正式從高中籃壇退休，他是HBL男子組第1位3連霸教練，希望今年也能誕生新的3連霸教練。」

陳定杰對於4強對手東泰高中不敢小覷，直言對方外有籍生韓得勝鞏固禁區，實力很強。也希望學生們可以捍衛高中階段籃球賽全本土陣容的面子，要求謝銘駿、林恩宇兩位主力要打得更積極，「盼球員們未來有機會到台北小巨蛋聽演唱會時，腦中也能浮現HBL冠軍的美好回憶。」

▲東泰高中外籍生韓得勝本屆發揮亮眼，幫助球隊在四強階段拿下第一名。（圖／高中體總提供）
▲東泰高中外籍生韓得勝本屆發揮亮眼，幫助球隊在四強階段拿下第一名。（圖／高中體總提供）
外籍生韓得勝「數據機器」　李亦伸評為「HBL史上最具統治力球員」

男子組東泰高中在8強賽最終戰擊敗「綠色神盾」松山高中拿下第1種子，繼109學年第4名之後，隊史第2度挺進4強，決賽將對上光復高中。光復高中自110學年度拿下隊史首冠之後，111學年度再度稱王勇奪2連霸，，但本季準決賽5勝2敗，最終以第4種子驚險晉級，努力挑戰3連霸。

球評李亦伸認為，外籍生韓得勝是「HBL史上最具統治力球員」，194公分的他，今年球季場均22.7分18.5籃板，投籃命中率6成1，8強賽經常打出「30分20籃板」以上數據主宰比賽。在進入小巨蛋之後，他能否繼續維持這樣的水準，受到關注。

▲HBL女生第一種子北一女中。（圖／高中體總提供）
▲HBL女生第一種子北一女中過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，今年以帶著12連勝氣勢，誓言拿下冠軍。（圖／高中體總提供）
女子組戰局紛亂　北一女連兩年亞軍、本屆12連勝衝冠

本學年度女子組4強隊伍重新洗牌，曾在100學年度拿下隊史首冠的北一女中，過去連兩季在決賽敗北以亞軍坐收，將帶著12連勝氣勢以第1種子，力拚隊史第2冠。4強決賽首先對決金甌女中，金甌女中過去曾有6冠在手，但最後1次封后已經是20年前的92學年度，近年來的最佳成績為101學年度獲得第4名。

陽明高中上季以第3名作收，在最強女高中生張聿嵐畢業之後，全新的團隊陣容越打越出色，8強賽排名第3，連4季挺進4強，目標瞄準隊史第1冠。陽明高中將對上普門高中，普門高中曾在105、106學年拿下2連霸，但108學年起連4季獲得第5名，本學年度終於擺脫「老五魔咒」挺進4強，也將尋求隊史第4座后冠。

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