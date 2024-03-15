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快訊／名作詞人何厚華鼻咽癌逝享年59歲　曾為梁朝偉、方季惟寫歌

▲名作詞人何厚華曾為梁朝偉、方季惟寫歌，今（15）日驚傳鼻咽癌逝世，享年59歲。（圖／翻攝自何厚華臉書）
▲名作詞人何厚華曾為梁朝偉、方季惟寫歌，今（15）日驚傳鼻咽癌逝世，享年59歲。（圖／翻攝自何厚華臉書）

記者張一笙／綜合報導

台灣知名作詞人何厚華鼻咽癌逝世，享年58歲，由音樂人陳義豪在何厚華臉書代筆發文證實。何厚華過去曾為多首華語金曲填詞，包含方季惟演唱的〈怨蒼天變了心〉以及被多次翻唱的〈有多少愛可以重來〉等知名作品，還曾幫梁朝偉量身打造過歌曲，更曾以〈情到濃時〉獲金曲獎最佳國語歌曲作詞人獎提名。

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▲何厚華罹患鼻咽癌已經20年，抗癌過程中多次進出鬼門關。（圖／翻攝自何厚華臉書）
▲何厚華罹患鼻咽癌已經20年，抗癌過程中多次進出鬼門關。（圖／翻攝自何厚華臉書）
何厚華自國中一年級起就寫了第一首歌，從此深深與音樂和作詞相伴終生，也奠定了他在音樂界的發展的基石。何厚華與梁朝偉的好交情，建立在1993年梁朝偉推出的第一張國語專輯，就是由何厚華親自操刀、企劃，梁朝偉一首〈錯在多情〉也是何厚華寫的。

▲梁朝偉宣傳電影《金手指》時，坦言不想與劉嘉玲一起拍戲，原因是大家太熟悉。（圖／龍祥）
▲梁朝偉第一張國語專輯就是由何厚華親手打造，2人的好交情在何厚華50歲出新書時，鮮少為人提筆的梁朝偉也親自幫他寫序。（圖／龍祥）
何厚華曾於50歲時請好友梁朝偉為他的新書《不流淚，那就下雨吧！》寫序，鮮少為人提筆的梁朝偉，面對何厚華的邀約梁朝偉完全沒有考慮就直接為他寫序。而何厚華最有名的一首〈有多少愛可以重來〉，原本是他為梁朝偉所寫的詞，被力求東山再起的黃仲崑拿去唱，一舉成為跨世紀成為翻唱率極高的一首歌，近年在中國選秀節目《中國好聲音》也被多次拿出來唱。

▲「四小天王」香港男星孫耀威被高爾夫球砸傷頭，當場鮮血直流，還好最後平安無事。（圖／翻攝自孫耀威臉書）
▲孫耀威視何厚華為恩師，在得知何厚華逝世的消息後，第一時間在臉書上發文哀悼。（圖／翻攝自孫耀威臉書）
何厚華罹患癌症已經20年，過去曾多次進出鬼門關。視何厚華為恩師的孫耀威在得知消息後，也在第一時間發文哀悼，表示他已經買好機票明天一早就要飛回台灣見他，孫耀威難過地寫下：「何老師 ，你是我恩師、 共患難的兄弟、無所不談的摯友。謝謝你，非常不捨，但我們天家再見。」

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