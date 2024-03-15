瘋00940？「國民ETF」00878歷經市場多空真實力　搭AI與金融漲幅

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此外，證交所最新2月定期定額交易戶數顯示，前十大定期定額交易戶數ETF排行榜中，第二名即是00878國泰永續高股息，達22.9萬戶，且持續創高，可望追上成立超過16年的0056元大高股息。
00878去年標的指數的含息報酬率高達47.8%，每季配息金額亦有增加趨勢，過去以來每季都是100%填息，填息天數亦短，相較於新募集或剛成立的ETF，00878才是真正歷經過市場多空洗禮，以實力證明績效的優質高股息ETF，讓百萬人更有信心定期定額，作為ETF的投資標配。
00878基金經理人游日傑表示，去年開始受惠到AI浪潮，一路旺到現在的電子、半導體類股，已經開啟了新一輪的週期，長線持續看好之外，也不能忽略去年落後的金融股和傳產股，今年獲利率預估都已經轉正之外，也逐季增加，補漲空間很大，產業輪動上漲的可能性很高。
而00878追蹤指數的投資佈局超過21%的金融股，包括中信金、國泰金、富邦金等多達8檔，其他22檔則配置於半導體、電腦及電信等，產業相當均衡，不會有雞蛋放同一籃子的疑慮，其指數的投資邏輯是以永續為基底，再加高股息和ESG因子，選股著重永續經營的公司，能提供投資人長期安全的持股，打造長線抱得更安心，有助於打造資產的防禦部位。