00940夯爆！他逆風「絕對不能買」　點名這2檔不藏了：是未來飆股

瘋00940？「國民ETF」00878歷經市場多空真實力　搭AI與金融漲幅

▲「國民ETF」00878不只搭上金融漲幅，指數選股池也有AI跟科技股。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲「國民ETF」00878不只搭上金融漲幅，指數選股池也有AI跟科技股。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

金控獲利持續攀高，股利發放一個比一個亮眼，像是京城銀、台中銀、台企銀、國票金等，都沒有讓小股東們失望，中信金也透露現金股利1.25元起跳，使金融股鹹魚翻身，股價相對過去強勢。法人建議，金融業第一季財報報喜，也有的創高點，但個股選擇不易，手上資金不多的話，其實可以選擇ETF中像是00878國泰永續高股息，就布局逾2成的金融股，是這波受惠最大的ETF之一，「國民ETF」00878不只搭上金融漲幅，指數選股池也有AI跟科技股。

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根據集保資料，「國民ETF」00878受到家庭主婦、上班族與小資族的青睞，其受益人數已經超過123.8萬人，除了是全台受益人數最多的ETF之外，挑戰超越中鋼的124萬股東，問鼎全台最多人投資的股票型商品寶座。而近來科技股、金融股表現亮眼，00878指數選股池也包含AI跟科技股。

此外，證交所最新2月定期定額交易戶數顯示，前十大定期定額交易戶數ETF排行榜中，第二名即是00878國泰永續高股息，達22.9萬戶，且持續創高，可望追上成立超過16年的0056元大高股息。

00878去年標的指數的含息報酬率高達47.8%，每季配息金額亦有增加趨勢，過去以來每季都是100%填息，填息天數亦短，相較於新募集或剛成立的ETF，00878才是真正歷經過市場多空洗禮，以實力證明績效的優質高股息ETF，讓百萬人更有信心定期定額，作為ETF的投資標配。

00878基金經理人游日傑表示，去年開始受惠到AI浪潮，一路旺到現在的電子、半導體類股，已經開啟了新一輪的週期，長線持續看好之外，也不能忽略去年落後的金融股和傳產股，今年獲利率預估都已經轉正之外，也逐季增加，補漲空間很大，產業輪動上漲的可能性很高。

而00878追蹤指數的投資佈局超過21%的金融股，包括中信金、國泰金、富邦金等多達8檔，其他22檔則配置於半導體、電腦及電信等，產業相當均衡，不會有雞蛋放同一籃子的疑慮，其指數的投資邏輯是以永續為基底，再加高股息和ESG因子，選股著重永續經營的公司，能提供投資人長期安全的持股，打造長線抱得更安心，有助於打造資產的防禦部位。


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