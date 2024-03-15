台中29歲工程師遭高速撞飛腦死！家屬忍痛拔管 恐怖撞擊瞬間曝光
台中市一名40歲李姓男子，於12日上午6時，駕駛一輛白色租賃車，行經忠明南路、五權五街時，因未注意前方路口號誌，高速撞飛前方停等紅燈的29歲陳姓機車騎士，經送醫急救後判定腦死，家屬晚間忍痛拔管，警方事後依過失致死罪嫌將李男送辦，撞擊過程全被監視器拍下，也有熱心網友在網路上提供行車紀錄器，還原恐怖撞擊瞬間。
社會組／綜合報導
據了解，該起案件發生在忠明南路、五權五街口，當時李男開著白色租賃車載著女性友人，由五權七街沿忠明南路外側車道行駛，疑似分心、恍神，從後方高速撞飛正在停等紅燈的陳姓機車騎士。由於撞擊力道猛烈，陳男當場拋飛重摔馬路，機車則還卡在轎車頭下，被往前推行近20公尺才停下。
▲台中29歲陳姓工程師停等紅燈遭後車高速追撞，陳男當場拋飛重摔馬路，機車則還卡在轎車頭下，被往前推行近20公尺才停下。（圖／翻攝畫面）
▲台中29歲陳姓工程師停等紅燈遭後車高速追撞，陳男當場拋飛重摔馬路，機車則還卡在轎車頭下，被往前推行近20公尺才停下。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，肇事者李男酒測值為0，無受傷，副駕41歲謝姓女乘客臉部受傷，後續自行就醫後無大礙，而遭追撞的陳姓機車騎士，身份為工程師，當時正要前往中科上班路上，不料卻遇上車劫，緊急送往中山醫學大學附設醫院搶救，經急救後院方宣告腦死，家屬不忍他繼續痛苦，當晚同意拔管離世。
警方調閱監視器，研判李男行經路口時並未減速，李男供稱未注意到路口紅綠燈狀況，因分心恍神才釀禍，警方後續將依以過失致死罪送辦。