大谷翔平夫婦「高挑身材」超吸睛！網熱議：未來小孩要打什麼球？
洛杉磯道奇近日出發前往韓國首爾，準備迎接海外熱身賽的到來。不過大谷翔平昨（14）日在個人Instagram發出自己和愛妻田中真美子登機前的合照，成為媒體焦點並受到網友熱烈討論。其中，兩人193公分、180公分的高挑身材也讓部分網友開始猜測，如果大谷翔平夫婦的小孩誕生，應該要打什麼球比較好。
記者林之越/綜合報導
大谷翔平先前在公布結婚訊息時就曾表示，希望大家還是把重點放在棒球賽事上，不過近日傳出有日本媒體，祭出百萬獎金懸賞大谷翔平妻子。部分媒體就指出，平常低調的大谷翔平或許就是是希望透過本次公開和妻子的合照，藉以停止外界的各種臆測。
不過他和愛妻的合照曝光，還是引起球迷、網友間的熱烈討論，尤其是兩人的身材都相當高挑，大谷翔平身高193公分，而她的妻子田中真美子也有180公分，再加上運動天賦都非常優異，也開始有網友猜測，未來如果二人生下小孩可能會往什麼運動發展。
部分留言逗趣說道「身材好、運動能力好，要打什麼球都可以」、「如果養在日本可以打棒球，在美國就打美式足球」、「MLB、NBA來去自如」。另一方面，也有評論認為「為什麼要逼小孩打球」、「給小孩自由發展」、「不能跟父母做一樣的運動，感覺會壓力過大」。
值得一提的是，大谷翔平在去年12月的一次訪談中，就曾經透露自己想結婚生子，並表態希望自己未來能安穩過生活。過去他在高中完成的「人生藍圖」中，也寫到「28歲生第1胎」的理想。
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