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保母虐童案「社工遭肉搜網暴」　民團籲大眾自律、尊重個人隱私權

▲針對保母虐童案「社工遭肉搜網暴」，民團今（15）日呼籲，在真相辨明之前，大眾應保護當事人個資，不隨意公開。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲針對保母虐童案「社工遭肉搜網暴」，民團今（15）日呼籲，在真相辨明之前，大眾應保護當事人個資，不隨意公開。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

近期北市爆出1歲多的男童剴剴（化名）經社會局、兒福聯盟安置後，卻遭保母姐妹虐待致死，追蹤該案的兒盟陳姓女社工陸續被媒體、大眾起底，公開照片、家庭背景、學經歷等，不少網友也在網路上撻伐。公民參與媒體改造聯盟今（15）日發出聲明呼籲，在真相辨明之前，媒體及社會大眾理應謹慎保護當事人個人資訊，不隨意公開，以維護他人權益。

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媒改盟指出，由於保母的殘忍行徑讓受害幼童受到不當對待，使民眾義憤填膺，隨著事件不斷延燒及熱議，媒體、民眾開始探討本案社工是否有工作疏忽，並譴責社工，且公開社工的個人資訊，甚至圍堵社工機構、居住地等做為報導素材，也引起許多網友轉發影片供社會大眾播放、閱覽。

媒改盟提到，本次事件已進入司法程序，在事件尚未明朗之前，妄下斷言、未審先判的方式報導，將影響閱聽人的判斷，並且引發公審或肉搜等情形，因此在真相辨明之前，呼籲媒體及社會大眾理應謹慎保護當事人個人資訊，不隨意公開，以維護他人權益。

媒改盟提出3點呼籲，其一，本次保母虐童事件應加以探討居家保母的選用，以及機構督導和流程是否切合現行的直接服務，未來應從體制層面修調加以防範，期許未來不再發生虐童案件，而非針對當事者進行謾罵及攻擊，還請媒體、大眾勿再轉傳影片內容，且不在社群媒體留下非理性之留言，以避免帶給當事者更大的傷害。

第二，本案目前已進入偵查階段，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，將影響社工人身安全，在此呼籲媒體及社會大眾自律，切勿轉發。

第三，好的閱聽環境，需要你我妥善維護，請社會大眾停止轉貼、分享相關報導中關於本案社工的隱私資料，一起尊重他人的基本人權。

連署團體包括靖娟兒童安全文教基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣家長教育聯盟、勵馨社會福利事業基金會等8個民團。

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