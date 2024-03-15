保母虐童案「社工遭肉搜網暴」　民團籲大眾自律、尊重個人隱私權

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媒改盟提到，本次事件已進入司法程序，在事件尚未明朗之前，妄下斷言、未審先判的方式報導，將影響閱聽人的判斷，並且引發公審或肉搜等情形，因此在真相辨明之前，呼籲媒體及社會大眾理應謹慎保護當事人個人資訊，不隨意公開，以維護他人權益。
媒改盟提出3點呼籲，其一，本次保母虐童事件應加以探討居家保母的選用，以及機構督導和流程是否切合現行的直接服務，未來應從體制層面修調加以防範，期許未來不再發生虐童案件，而非針對當事者進行謾罵及攻擊，還請媒體、大眾勿再轉傳影片內容，且不在社群媒體留下非理性之留言，以避免帶給當事者更大的傷害。
第二，本案目前已進入偵查階段，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，將影響社工人身安全，在此呼籲媒體及社會大眾自律，切勿轉發。
第三，好的閱聽環境，需要你我妥善維護，請社會大眾停止轉貼、分享相關報導中關於本案社工的隱私資料，一起尊重他人的基本人權。
連署團體包括靖娟兒童安全文教基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣家長教育聯盟、勵馨社會福利事業基金會等8個民團。
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